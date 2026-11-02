Na busca de drogas e de criminosos, os policiais fazem investidas em pontos vulneráveis do município. - Foto 29º BPM/Reprodução

Na busca de drogas e de criminosos, os policiais fazem investidas em pontos vulneráveis do município. Foto 29º BPM/Reprodução

Publicado 02/11/2026 11:20

Uma barreira estratégica foi montada em conjunto pelas forças de segurança pública no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro contra o crime organizado. Coordenadas pela 143ª Delegacia de Polícia (143ª DP) e o 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) de Itaperuna, com o apoio da Guarda Civil Municipal, uma série de investidas táticas está em andamento para asfixiar a estrutura financeira e operacional do narcotráfico na região, com prisões e apreensão de drogas.

As ações concentram-se no cumprimento de mandados de prisão, na contenção de crimes violentos e na fiscalização rigorosa das vias urbanas, focadas nas bases das facções que disputam o controle territorial. No sábado (31) e nesse domingo (1º), as forças de segurança deram continuidade à quarta fase da Operação Caça ao Sicário.

O saldo parcial apresentado pela Polícia Civil é de duas prisões em flagrante de envolvidos em um homicídio brutal no centro de Itaperuna, apreensão de drogas, de um automóvel clonado e de motos. No total, já foram registradas pelo menos sete prisões de suspeitos diretamente ligados a homicídios e tentativas de assassinato cometidos por facções na região até o momento.

O desdobramento das investidas acontece em toda a região. A estratégia é reforçada pela Operação Roda Presa, visando à retenção de motocicletas e automóveis adulterados, usados pelos criminosos para cometer assassinatos e transportar entorpecentes pelos bairros e distritos. O foco das investigações está centrado nos confrontos entre as facções rivais em bairros como Morro do Cristo, Matinada, Boa Fortuna e Vinhosa.

De acordo com a 143ª DP, a operação foi motivada pela execução brutal de um homem em frente a um cartório no centro de Itaperuna, no dia 20 de outubro. A resposta da força-tarefa foi imediata e, em menos de 48 horas, o monitoramento por câmeras identificou o automóvel clonado utilizado na ação criminosa. O cerco resultou na prisão em flagrante de dois envolvidos diretamente no crime e no recolhimento do veículo, além de drogas e motocicletas.

Desdobramento das ações

Há mais pessoas envolvidas no caso, e as autoridades informam que mantêm as frentes de busca para capturar os executores identificados que ainda se encontram foragidos. Quanto à Operação Roda Presa, o raio de ação se estende da região central para os distritos de Raposo, Comendador Venâncio e Retiro do Muriaé, além do município vizinho de São José de Ubá.

Embora não haja ainda um balanço oficial, policiais adiantam que várias motocicletas barulhentas com escapamento adulterado, veículos sem placas e com numeração de chassi e motor raspados já foram apreendidos; os condutores detidos em flagrante foram enquadrados por crime ambiental e adulteração de sinal identificador. Com alguns deles foram apreendidos pinos de cocaína e buchas de maconha.

Mesmo sem ainda apresentar dados efetivos das operações, as autoridades avaliam que a integração das forças de segurança está surtindo efeito satisfatório na região. Elas asseguram que o monitoramento das vias e os mandados de busca seguirão por tempo indeterminado para garantir a redução imediata dos crimes letais intencionais e a devolução da tranquilidade aos moradores e comerciantes do Noroeste Fluminense.