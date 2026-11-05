A operação integrada segue com reforço no policiamento ostensivo envolvendo também policiais em motos. Foto 29º BPM/Reprodução
Megaoperação joga pesado no combate às facções na região noroeste
Com foco na asfixia financeira e bloqueio de rotas, forças de segurança unificam ações em Itaperuna, distritos e municípios vizinhos contra a escalada da violência armada.
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Com foco na asfixia financeira e bloqueio de rotas, forças de segurança unificam ações em Itaperuna, distritos e municípios vizinhos contra a escalada da violência armada.
Forças de Segurança mobilizadas contra o crime organizado na Região Noroeste
Com foco na execução de mandados por homicídio e na apreensão de veículos adulterados, as operações Caça ao Sicário e Roda Presa têm continuidade
Tratamento para pacientes com AVC ganha agilidade em Itaperuna
Parceria do governo municipal com o Hospital São José do Avaí busca reduzir o tempo entre os primeiros sintomas e o tratamento especializado
Itaperuna capacita profissionais para a implantação do ISS Digital
Novo sistema substituirá o DEISS e busca simplificar procedimentos fiscais e facilitar a rotina de contadores e empresas do município
Itaperuna convoca 130 professores do concurso realizado em 2024
Novos profissionais têm entre outubro e novembro para apresentar documentos; início das atividades será no primeiro trimestre de 2027
Desenvolvimento e diversificação dão a Itaperuna perfil de "capital regional"
Maior município do Noroeste Fluminense se consolida como polo de serviços, potência do agronegócio e destaque no mapa do turismo
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