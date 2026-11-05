A operação integrada segue com reforço no policiamento ostensivo envolvendo também policiais em motos. - Foto 29º BPM/Reprodução

A operação integrada segue com reforço no policiamento ostensivo envolvendo também policiais em motos. Foto 29º BPM/Reprodução

Publicado 05/11/2026 13:31

A escalada da violência armada provocada pela disputa territorial entre facções rivais do tráfico de drogas no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro está no foco das forças de segurança da região. Uma megaoperação integrada vem acontecendo e foi intensificada nesta quinta-feira (5) , sob o comando da tenente-coronel Michelle Santos Marcolongo Campos, do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM).

A estratégia unifica o trabalho da PM e da Polícia Civil, por meio da 143ª DP, com as ações principais concentradas nos distritos de Raposo, Comendador Venâncio e Retiro do Muriaé, além do município vizinho de São José de Ubá. A comandante ratifica que o cerco será duramente intensificado ao longo de todo o final de semana, com tolerância zero para a criminalidade.

De acordo com a tenente-coronel, a estrutura do plano tático foi desenhada para sufocar tanto a mobilidade quanto a capacidade operacional das organizações criminosas na região. As equipes estão divididas entre o cumprimento de mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão contra alvos previamente mapeados pelo setor de inteligência, e o monitoramento ostensivo de vias públicas.

Em pontos de estradas estaduais e vicinais que interligam as localidades afetadas estão montadas barreiras e blitze. Além do combate direto ao tráfico de armas e drogas, a fiscalização de trânsito foi colocada como prioridade técnica para interceptar o fluxo de veículos clonados, motocicletas irregulares e condutores que atuam como "olheiros" ou transportadores para as facções.

De acordo com Michelle Santos, os resultados estão sendo satisfatórios: “Os desdobramentos operacionais visam restabelecer a ordem pública e devolver a sensação de segurança à população local, que vinha sofrendo com o aumento de confrontos e homicídios decorrentes da guerra pelo controle de pontos de venda de entorpecentes”.

Asfixia é ampliada

Com a etapa mais pesada a partir desta quinta-feira, as autoridades pretendem asfixiar financeiramente os grupos criminosos ao impedir o abastecimento de drogas que costuma acontecer na região nos dias de maior movimento. A expectativa é que o rigor do policiamento resulte na desarticulação de lideranças que coordenam os ataques na divisa do Noroeste Fluminense.

A ação ostensiva do 29º BPM atende a um clamor da população por segurança pública mais efetiva contra o crime organizado em Itaperuna e municípios abrangidos pelo batalhão. Não há ainda um balanço formalizado; mas a comandante adianta que o reforço no policiamento e o foco na asfixia financeira e operacional dos grupos criminosos surtem bastante efeito.

Quanto à escalada da violência na região, a avaliação é que o cenário decorre da interiorização de grandes facções da capital, que disputam a divisa com Minas Gerais como rota estratégica para o escoamento de armas e drogas: “As localidades, antes marcadas pela tranquilidade rural, passaram a ser reféns de homicídios, roubos de carga e do uso de estradas vicinais para a logística do tráfico”.