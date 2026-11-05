Os agentes percorrem bairros e distritos orientando moradores e eliminando os focos de proliferação do Aedes aegypti - Foto Decom/Divulgação

Os agentes percorrem bairros e distritos orientando moradores e eliminando os focos de proliferação do Aedes aegypti Foto Decom/Divulgação

Publicado 05/11/2026 14:49



A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS). Para tanto, foi elaborada uma estratégia intersetorial inovadora, envolvendo também a Secretaria de Meio Ambiente, com suporte de outras frentes administrativas. O foco principal é a prevenção radical por meio de mutirões diários em bairros e distritos. Uma das maiores ofensivas de saúde pública da história recente de Itaperuna (RJ) para combater o Aedes aegypti (“mosquito da dengue”) antes do período crítico de chuvas acaba de ser colocada em prática no município. O envolvimento da população acontece desde 2025, quando até uma caminhada aconteceu na cidade. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS). Para tanto, foi elaborada uma estratégia intersetorial inovadora, envolvendo também a Secretaria de Meio Ambiente, com suporte de outras frentes administrativas. O foco principal é a prevenção radical por meio de mutirões diários em bairros e distritos.

Enquanto agentes de combate às endemias (e comunitários de saúde) realizam vistorias técnicas domiciliares, telamento de caixas-d’água e aplicações direcionadas, a cooperação entre os demais órgãos executa a remoção em massa de resíduos, eliminando focos de proliferação do mosquito que também transmite chikungunya, zika vírus e febre amarela.

De acordo com avaliação do Departamento de Comunicação (Decom), essa integração ecológica e de saúde alcançou a marca histórica de mais de 36 mil pneus inservíveis retirados de ruas, quintais e terrenos baldios, eliminando mais de 160 toneladas de potenciais focos: “O desdobramento das ações segue um cronograma contínuo apoiado pela participação ativa dos moradores”, comenta.

O Decom destaca que o engajamento da comunidade tem sido o grande diferencial, com os cidadãos limpando seus quintais e descartando materiais inservíveis que acumulam água para o recolhimento das equipes urbanas. As orientações reforçam que bastam 10 minutos semanais para interromper o ciclo do inseto.

Indicadores favoráveis

A população está sendo instruída a manter caixas-d'água vedadas, desobstruir calhas, tratar ralos, preencher pratos de vasos de plantas com areia e destinar pneus a locais cobertos. “O acolhimento aos profissionais de saúde para as inspeções domiciliares também é apontado como vital para o sucesso do controle vetorial”, frisa a divulgação.

Segundo ainda o Decom, os resultados práticos dessa mobilização em Itaperuna já se refletem nos indicadores epidemiológicos: “O trabalho contínuo reduziu drasticamente as notificações na cidade, que fechou o balanço consolidado do primeiro semestre com apenas 89 registros de casos prováveis de dengue e nenhuma internação”.

A Secretaria de Saúde realça que esse controle é impulsionado por um sistema tecnológico de monitoramento que acompanha dados gerados por centenas de armadilhas biológicas instaladas no município para direcionar as ações preventivas: “Em paralelo, o avanço na imunização atua como barreira de proteção”, enfatiza.

A justificativa para a observação em relação à vacinação é que o município atingiu 82% de cobertura vacinal contra a dengue. Contribuem para o índice positivo as campanhas de conscientização para atrair crianças e adolescentes que precisam completar o esquema vacinal com a segunda dose, assegurando que Itaperuna se mantenha protegida no período crítico que se aproxima.