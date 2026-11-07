Ex-PM senta no banco dos réus por homicídio em ItaperunaFoto: Reprodução/Instagram
O episódio aconteceu durante uma festa de estudantes de Medicina Veterinária, realizada no Rancho dos Palmares. O caso ganhou repercussão na época e mobilizou familiares e amigos da vítima. Agora, dez anos depois, o processo chega à etapa do Tribunal do Júri, responsável por julgar crimes dolosos contra a vida.
Segundo a denúncia do MPRJ, a confusão teve início ainda durante o evento, quando amigos de Livison e pessoas ligadas ao acusado se envolveram em um desentendimento. Na ocasião, Artur estava armado e, conforme a acusação, permaneceu com a arma dentro do estabelecimento durante toda a festa.
A situação ganhou um novo capítulo quando os seguranças solicitaram que os envolvidos deixassem o local. Já na área externa, uma nova discussão teria começado entre os grupos. Foi nesse momento que, de acordo com a versão apresentada pelo Ministério Público, o ex-PM sacou a arma, apontou na direção dos amigos da vítima e efetuou o disparo que atingiu o peito de Livison.
O jovem não resistiu ao ferimento. A morte ocorreu em decorrência do tiro, conforme a denúncia que fundamenta a acusação contra o ex-policial.
O Ministério Público atribui ao réu a prática de homicídio duplamente qualificado. Uma das qualificadoras apontadas é o motivo fútil, sob o entendimento de que o crime teria sido provocado por uma discussão banal. A segunda diz respeito ao uso de recurso que teria dificultado a defesa da vítima, uma vez que Livison teria sido atingido de surpresa.
As qualificadoras integram a acusação apresentada pelo MPRJ e serão submetidas à análise dos jurados durante o julgamento. Caberá ao Tribunal do Júri avaliar as provas e decidir sobre a responsabilidade criminal do acusado.
Em consequência do episódio, Artur de Miranda Teixeira foi licenciado de ofício da Polícia Militar. O caso também provocou manifestações de familiares e amigos de Livison, que passaram a cobrar justiça pela morte do jovem.
A realização do júri representa uma nova etapa de um processo que atravessa dez anos desde o homicídio. O julgamento permitirá que as circunstâncias do episódio sejam analisadas pelos jurados, a partir das provas reunidas e dos argumentos apresentados pelas partes.
A defesa do acusado também foi procurada pela reportagem do Jornal O DIA para se manifestar sobre o julgamento e as acusações. Até a última atualização desta matéria, os representantes do réu não haviam sido localizados. Caso haja retorno, o posicionamento será acrescentado ao texto.
A sessão está prevista para terça-feira (10), no Tribunal do Júri de Itaperuna.
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