Ex-PM senta no banco dos réus por homicídio em Itaperuna - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-PM senta no banco dos réus por homicídio em ItaperunaFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2026 14:38

A morte de um jovem de 20 anos, após uma discussão na saída de uma festa universitária, volta ao centro de um julgamento que busca responsabilizar o acusado pelo crime ocorrido há uma década. O ex-policial militar Artur de Miranda Teixeira será levado ao Tribunal do Júri na próxima terça-feira (10), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

Ele responde pela morte de Livison Pontes de Lima, atingido por um tiro no peito em agosto de 2016, durante um desentendimento entre dois grupos de pessoas. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o disparo foi efetuado pelo então policial após uma discussão na área externa do local onde acontecia o evento.



O episódio aconteceu durante uma festa de estudantes de Medicina Veterinária, realizada no Rancho dos Palmares. O caso ganhou repercussão na época e mobilizou familiares e amigos da vítima. Agora, dez anos depois, o processo chega à etapa do Tribunal do Júri, responsável por julgar crimes dolosos contra a vida.

Discussão começou dentro da festa e terminou em disparo

Segundo a denúncia do MPRJ, a confusão teve início ainda durante o evento, quando amigos de Livison e pessoas ligadas ao acusado se envolveram em um desentendimento. Na ocasião, Artur estava armado e, conforme a acusação, permaneceu com a arma dentro do estabelecimento durante toda a festa.



A situação ganhou um novo capítulo quando os seguranças solicitaram que os envolvidos deixassem o local. Já na área externa, uma nova discussão teria começado entre os grupos. Foi nesse momento que, de acordo com a versão apresentada pelo Ministério Público, o ex-PM sacou a arma, apontou na direção dos amigos da vítima e efetuou o disparo que atingiu o peito de Livison.



O jovem não resistiu ao ferimento. A morte ocorreu em decorrência do tiro, conforme a denúncia que fundamenta a acusação contra o ex-policial.



O Ministério Público atribui ao réu a prática de homicídio duplamente qualificado. Uma das qualificadoras apontadas é o motivo fútil, sob o entendimento de que o crime teria sido provocado por uma discussão banal. A segunda diz respeito ao uso de recurso que teria dificultado a defesa da vítima, uma vez que Livison teria sido atingido de surpresa.



As qualificadoras integram a acusação apresentada pelo MPRJ e serão submetidas à análise dos jurados durante o julgamento. Caberá ao Tribunal do Júri avaliar as provas e decidir sobre a responsabilidade criminal do acusado.

Ex-policial foi desligado da corporação após o caso

Em consequência do episódio, Artur de Miranda Teixeira foi licenciado de ofício da Polícia Militar. O caso também provocou manifestações de familiares e amigos de Livison, que passaram a cobrar justiça pela morte do jovem.



A realização do júri representa uma nova etapa de um processo que atravessa dez anos desde o homicídio. O julgamento permitirá que as circunstâncias do episódio sejam analisadas pelos jurados, a partir das provas reunidas e dos argumentos apresentados pelas partes.



A defesa do acusado também foi procurada pela reportagem do Jornal O DIA para se manifestar sobre o julgamento e as acusações. Até a última atualização desta matéria, os representantes do réu não haviam sido localizados. Caso haja retorno, o posicionamento será acrescentado ao texto.



A sessão está prevista para terça-feira (10), no Tribunal do Júri de Itaperuna.





