Savio Saboia comemora que o município conquistou a 6ª posição entre os 33 municípios avaliados em todo o estado - Foto: Divulgação/Decom

Savio Saboia comemora que o município conquistou a 6ª posição entre os 33 municípios avaliados em todo o estado Foto: Divulgação/Decom

Publicado 12/11/2026 21:00



Itaperuna, na Região Noroeste Fluminense , está entre as cidades com melhor desempenho no indicador de cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS). A indicação é do Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, divulgado no início da semana pelo Centro de Liderança Pública (CLP) - organização privada, que atua de forma independente na formação de lideranças, no desenvolvimento de estudos e no aprimoramento da gestão pública no Brasil.

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De acordo com os dados apresentados, Itaperuna conquistou a 6ª posição entre os 33 municípios avaliados no Estado do Rio de Janeiro e a 24ª posição entre os 186 municípios participantes da Região Sudeste. No cenário nacional, o município ocupa a 106ª colocação nesse indicador.



No Norte e Noroeste Fluminense, Itaperuna aparece em primeiro lugar entre os municípios das duas regiões contemplados pelo levantamento, registrando um indicador de cobertura da Atenção Primária à Saúde de 101,63%, conforme os dados de 2025 utilizados no ranking. O percentual corresponde à metodologia de cálculo do indicador.



Identificação precoce



O secretário municipal de Saúde, Savio Saboia da Fonseca, ressalta que a Atenção Primária representa a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), desempenhando um papel fundamental na prevenção de doenças, na promoção da saúde e no acompanhamento contínuo da população.



“Por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das equipes de saúde, são desenvolvidas ações que aproximam os serviços da comunidade, contribuindo para a identificação precoce de problemas de saúde, o acompanhamento de pacientes e a continuidade do cuidado”, pontua Fonseca, destacando que o resultado obtido por Itaperuna evidencia a boa posição do município no levantamento.



“A distinção reforça também a importância de manter e aprimorar as ações voltadas à ampliação do acesso e à qualidade dos serviços oferecidos à população”, enfatiza o secretário. Ele assinala que o Ranking de Competitividade dos Municípios é elaborado pelo CLP e reúne indicadores que permitem comparar diferentes aspectos da gestão e dos serviços públicos municipais.



A edição de 2026 contempla 423 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. “Por esse motivo, as classificações apresentadas se referem exclusivamente aos municípios incluídos no estudo”, frisa Fonseca, lembrando que o governo itaperunense tem feito investimentos significativos para atender melhor a população na rede de saúde pública.





