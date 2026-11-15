Na busca e apreensão em Itaperuna, os agentes recolheram, entre os materiais, vários aparelhos celulares. - Foto: Reprodução/29º BPM

Na busca e apreensão em Itaperuna, os agentes recolheram, entre os materiais, vários aparelhos celulares. Foto: Reprodução/29º BPM

Publicado 15/11/2026 14:10



Operações conjuntas entre o 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) e a Polícia Civil (por meio da 143ª Delegacia de Polícia), em Itaperuna, ganham força no enfrentamento ao crime organizado na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sábado (14), no município, foi realizada mais uma etapa da Operação Caça ao Sicário, que resultou na prisão de um investigado por homicídio qualificado.



No mesmo dia, em Bom Jesus do Itabapoana, ações policiais tiveram como alvos um assalto contra um fiel dentro de uma igreja e uma casa utilizada para a prática de jogos de azar, com registros de prisões e apreensões. A estratégia em conjunto combina investigação, trabalho de inteligência, cumprimento de mandados judiciais e operações ostensivas.



Na operação em Itaperuna, foi preso I.B.A., investigado por participação em um homicídio qualificado - ocorrido no dia 24 de outubro de 2026, tendo como vítima D.R.S., de 36 anos - no bairro Matadouro. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os agentes recolheram roupas, uma motocicleta, capacete, aparelhos celulares e uma arma de fogo.



Os materiais serão submetidos à análise investigativa e poderão contribuir para esclarecer a execução criminosa e identificar outros possíveis envolvidos. A Operação Caça ao Sicário vem acumulando resultados no combate aos homicídios e às organizações criminosas em Itaperuna.



De acordo com levantamento da Polícia Civil, com a prisão deste sábado, o número de suspeitos apontados como executores de homicídios presos no contexto das ações - além de três lideranças de facções criminosas alcançadas pelas investigações - chega a 12. Outros casos continuam sendo monitorados, inclusive fora do município. LEIA MAIS: Megaoperação joga pesado no combate às facções na região noroeste No mesmo dia, em Bom Jesus do Itabapoana, ações policiais tiveram como alvos um assalto contra um fiel dentro de uma igreja e uma casa utilizada para a prática de jogos de azar, com registros de prisões e apreensões. A estratégia em conjunto combina investigação, trabalho de inteligência, cumprimento de mandados judiciais e operações ostensivas.Na operação em Itaperuna, foi preso I.B.A., investigado por participação em um homicídio qualificado - ocorrido no dia 24 de outubro de 2026, tendo como vítima D.R.S., de 36 anos - no bairro Matadouro. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os agentes recolheram roupas, uma motocicleta, capacete, aparelhos celulares e uma arma de fogo.Os materiais serão submetidos à análise investigativa e poderão contribuir para esclarecer a execução criminosa e identificar outros possíveis envolvidos. A Operação Caça ao Sicário vem acumulando resultados no combate aos homicídios e às organizações criminosas em Itaperuna.De acordo com levantamento da Polícia Civil, com a prisão deste sábado, o número de suspeitos apontados como executores de homicídios presos no contexto das ações - além de três lideranças de facções criminosas alcançadas pelas investigações - chega a 12. Outros casos continuam sendo monitorados, inclusive fora do município.

Diferentes fases e

vários mandados

Na avaliação do delegado titular da 143ª DP, José Paulo Pires, a integração entre as forças de segurança tem sido decisiva para o avanço das investigações. Ele resume que, logo após cada homicídio, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar atuam conjuntamente na coleta de imagens, vestígios e depoimentos, permitindo identificar suspeitos e avançar na responsabilização dos envolvidos.



“O trabalho também busca alcançar as lideranças que articulam as atividades criminosas”, realça a autoridade, pontuando que o histórico das operações demonstra que a estratégia não se limita a ações pontuais: “A Caça ao Sicário já passou por diferentes fases, com cumprimento de mandados, prisões e coleta de provas para esclarecer homicídios relacionados à disputa entre organizações criminosas”.



O 29º BPM contabiliza que, somente em outubro, foram efetuadas 56 prisões, contra 52 no mesmo mês de 2025, além de 17 armas de fogo apreendidas - crescimento de 142,9% em relação às sete registradas no período anterior. O volume de entorpecentes recolhidos chegou a 18,87 quilos, contra 12,84 quilos em outubro do ano passado.



Está relacionado ainda que, entre 1º de outubro e 5 de novembro, foram realizadas 27 operações e expedidas outras 15 ordens de policiamento, totalizando 42 ações específicas de enfrentamento à criminalidade e manutenção da ordem pública. Os dados reforçam a eficiência da integração entre as forças de segurança no combate ao crime organizado.





