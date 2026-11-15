Na busca e apreensão em Itaperuna, os agentes recolheram, entre os materiais, vários aparelhos celulares. Foto: Reprodução/29º BPM
No mesmo dia, em Bom Jesus do Itabapoana, ações policiais tiveram como alvos um assalto contra um fiel dentro de uma igreja e uma casa utilizada para a prática de jogos de azar, com registros de prisões e apreensões. A estratégia em conjunto combina investigação, trabalho de inteligência, cumprimento de mandados judiciais e operações ostensivas.
Na operação em Itaperuna, foi preso I.B.A., investigado por participação em um homicídio qualificado - ocorrido no dia 24 de outubro de 2026, tendo como vítima D.R.S., de 36 anos - no bairro Matadouro. Durante o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os agentes recolheram roupas, uma motocicleta, capacete, aparelhos celulares e uma arma de fogo.
Os materiais serão submetidos à análise investigativa e poderão contribuir para esclarecer a execução criminosa e identificar outros possíveis envolvidos. A Operação Caça ao Sicário vem acumulando resultados no combate aos homicídios e às organizações criminosas em Itaperuna.
De acordo com levantamento da Polícia Civil, com a prisão deste sábado, o número de suspeitos apontados como executores de homicídios presos no contexto das ações - além de três lideranças de facções criminosas alcançadas pelas investigações - chega a 12. Outros casos continuam sendo monitorados, inclusive fora do município.
Diferentes fases e
vários mandados
“O trabalho também busca alcançar as lideranças que articulam as atividades criminosas”, realça a autoridade, pontuando que o histórico das operações demonstra que a estratégia não se limita a ações pontuais: “A Caça ao Sicário já passou por diferentes fases, com cumprimento de mandados, prisões e coleta de provas para esclarecer homicídios relacionados à disputa entre organizações criminosas”.
O 29º BPM contabiliza que, somente em outubro, foram efetuadas 56 prisões, contra 52 no mesmo mês de 2025, além de 17 armas de fogo apreendidas - crescimento de 142,9% em relação às sete registradas no período anterior. O volume de entorpecentes recolhidos chegou a 18,87 quilos, contra 12,84 quilos em outubro do ano passado.
Está relacionado ainda que, entre 1º de outubro e 5 de novembro, foram realizadas 27 operações e expedidas outras 15 ordens de policiamento, totalizando 42 ações específicas de enfrentamento à criminalidade e manutenção da ordem pública. Os dados reforçam a eficiência da integração entre as forças de segurança no combate ao crime organizado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.