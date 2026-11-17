O Ministério Público ratifica que busca fortalecer as políticas públicas de proteção e assistência à população idosa - Foto: Divulgação/MPRJ

O Ministério Público ratifica que busca fortalecer as políticas públicas de proteção e assistência à população idosa Foto: Divulgação/MPRJ

Publicado 17/11/2026 18:39 | Atualizado 17/11/2026 19:08



Ampliar o debate sobre as condições de atendimento oferecidas aos idosos no município, avaliar as políticas existentes e identificar necessidades que possam orientar novas medidas para garantir os direitos desse público. Essa é a pauta do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), programada para 7 de dezembro em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

A iniciativa pretende debater o fortalecimento das políticas públicas de proteção e assistência à população idosa em audiência pública organizada pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna. O encontro será realizado das 14h às 19h, no auditório da Universidade Iguaçu (UNIG) – Campus V.



A proposta é reunir representantes dos poderes Executivo e Legislativo, do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, órgãos públicos, instituições privadas, entidades da sociedade civil, pessoas idosas, familiares e demais interessados na discussão, buscando promover uma avaliação abrangente das ações destinadas à terceira idade.



Um dos pontos a ser considerado é que a garantia de qualidade de vida e de envelhecimento digno depende de ações articuladas em diferentes áreas da administração pública. Entre os temas previstos estão a formulação e a execução das políticas municipais, a integração entre os serviços públicos e a identificação de boas práticas, dificuldades e demandas relacionadas à proteção dos direitos dos idosos.

Identificar gargalos e

promover integração

De acordo com o MPRJ, a discussão também representa uma oportunidade para que a população e as instituições que atuam diretamente com esse público apresentem suas experiências e apontem problemas que precisam de atenção do poder público. As contribuições deverão subsidiar a instituição no acompanhamento e no aprimoramento das políticas municipais.



A participação da sociedade é considerada fundamental para permitir que as próprias pessoas idosas, seus familiares e representantes de entidades contribuam para a construção de propostas. A intenção do MPRJ é identificar possíveis deficiências na rede de atendimento e estimular maior integração entre os setores responsáveis pela promoção, proteção e garantia

dos direitos dessa população.



Interessados em realizar exposições durante a audiência deverão solicitar cadastramento até o dia 25 de novembro, pelo e-mail 1pjtcoita@mprj.mp.br. A solicitação precisa informar a instituição ou órgão representado, endereço da sede, identificação e qualificação do expositor, além de documentos que comprovem sua representatividade e relação com o tema.



Os participantes habilitados terão de cinco a dez minutos para apresentar suas manifestações, conforme a organização do encontro e o número de inscritos. Já a participação como ouvinte será aberta a qualquer cidadão, sem necessidade de inscrição prévia. Também será possível enviar contribuições por e-mail até dez dias úteis depois da realização da audiência.





