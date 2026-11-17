O Ministério Público ratifica que busca fortalecer as políticas públicas de proteção e assistência à população idosa Foto: Divulgação/MPRJ
A proposta é reunir representantes dos poderes Executivo e Legislativo, do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, órgãos públicos, instituições privadas, entidades da sociedade civil, pessoas idosas, familiares e demais interessados na discussão, buscando promover uma avaliação abrangente das ações destinadas à terceira idade.
Um dos pontos a ser considerado é que a garantia de qualidade de vida e de envelhecimento digno depende de ações articuladas em diferentes áreas da administração pública. Entre os temas previstos estão a formulação e a execução das políticas municipais, a integração entre os serviços públicos e a identificação de boas práticas, dificuldades e demandas relacionadas à proteção dos direitos dos idosos.
Identificar gargalos e
promover integração
A participação da sociedade é considerada fundamental para permitir que as próprias pessoas idosas, seus familiares e representantes de entidades contribuam para a construção de propostas. A intenção do MPRJ é identificar possíveis deficiências na rede de atendimento e estimular maior integração entre os setores responsáveis pela promoção, proteção e garantia
dos direitos dessa população.
Interessados em realizar exposições durante a audiência deverão solicitar cadastramento até o dia 25 de novembro, pelo e-mail 1pjtcoita@mprj.mp.br. A solicitação precisa informar a instituição ou órgão representado, endereço da sede, identificação e qualificação do expositor, além de documentos que comprovem sua representatividade e relação com o tema.
Os participantes habilitados terão de cinco a dez minutos para apresentar suas manifestações, conforme a organização do encontro e o número de inscritos. Já a participação como ouvinte será aberta a qualquer cidadão, sem necessidade de inscrição prévia. Também será possível enviar contribuições por e-mail até dez dias úteis depois da realização da audiência.
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