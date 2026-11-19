As imagens liberadas pelo governo municipal comparam como ficará a ciclovia após a implantação do projeto Foto: Reprodução/PMI
Também consta no projeto a instalação de mais de 240 câmeras de monitoramento e a implantação de um sistema de alerta e divulgação de informações emergenciais para a
população, além de iniciativas voltadas à conectividade, segurança e eficiência dos serviços
públicos. Os estudos de cenário e pré-viabilidade já foram concluídos e apresentados.
Segundo o prefeito Emanuel (Nel) Medeiros, essa etapa permitiu à administração municipal definir os principais serviços que deverão integrar a futura parceria. Quanto ao planejamento, foi feito sem previsão de aumento da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), tributo destinado ao financiamento desse serviço.
Medeiros destaca que, além da modernização da iluminação, o projeto prevê melhorias em mais de 120 faixas de pedestres e em pelo menos 110 pontos de ciclovias, iluminação especial em oito locais turísticos e de patrimônio histórico, além da cobertura integral do serviço de poda de árvores.
Estão previstos ainda sistemas de telegestão nas principais vias, permitindo o monitoramento remoto da iluminação e maior agilidade na identificação de problemas, e a disponibilização de Wi-Fi público em mais de 40 pontos estratégicos e de grande circulação. “A iniciativa representa uma oportunidade de modernizar a cidade”, comenta o prefeito.
Segurança pública
e áreas vulneráveis
“A expectativa é que a substituição das luminárias convencionais por equipamentos LED proporcione redução do consumo de energia elétrica e dos custos de manutenção”, enfatiza o prefeito, citando ainda a possibilidade de melhorar a visibilidade nas ruas e espaços públicos.
Sobre o sistema de câmeras, a intenção é ampliar a capacidade de monitoramento urbano, enquanto a plataforma de alertas deverá facilitar a comunicação com os moradores em situações de emergência. A efetividade dessas medidas, entretanto, dependerá da implantação, da operação e da integração dos sistemas com os órgãos responsáveis.
Audiência pública
vai definir projeto
Consta também dos critérios que, ao término do contrato, os equipamentos e a infraestrutura implantados deverão permanecer como patrimônio do município. As articulações estão avançadas na fase de planejamento, mas a parceria ainda não está contratada. O projeto seguirá agora para as etapas de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica.
Até chegar à efetivação do contrato, a proposta terá de passar por audiência pública, oportunidade em que a população poderá conhecer os detalhes e apresentar questionamentos e sugestões. Somente depois da conclusão dessas fases será realizada a licitação para escolha da empresa responsável pela execução dos serviços.
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