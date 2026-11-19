As imagens liberadas pelo governo municipal comparam como ficará a ciclovia após a implantação do projeto - Foto: Reprodução/PMI

As imagens liberadas pelo governo municipal comparam como ficará a ciclovia após a implantação do projeto Foto: Reprodução/PMI

Publicado 19/11/2026 14:51 | Atualizado 19/11/2026 14:51



Uma ampla modernização da infraestrutura urbana e dos serviços digitais do município está sendo estruturada pelo governo de Itaperuna (RJ), por meio de Parceria Público-Privada (PPP) com consultoria técnica da Caixa Econômica Federal. Entre as principais medidas previstas está a substituição de 100% das luminárias públicas por tecnologia LED.



Também consta no projeto a instalação de mais de 240 câmeras de monitoramento e a implantação de um sistema de alerta e divulgação de informações emergenciais para a

população, além de iniciativas voltadas à conectividade, segurança e eficiência dos serviços

públicos. Os estudos de cenário e pré-viabilidade já foram concluídos e apresentados.



Segundo o prefeito Emanuel (Nel) Medeiros, essa etapa permitiu à administração municipal definir os principais serviços que deverão integrar a futura parceria. Quanto ao planejamento, foi feito sem previsão de aumento da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), tributo destinado ao financiamento desse serviço.



Medeiros destaca que, além da modernização da iluminação, o projeto prevê melhorias em mais de 120 faixas de pedestres e em pelo menos 110 pontos de ciclovias, iluminação especial em oito locais turísticos e de patrimônio histórico, além da cobertura integral do serviço de poda de árvores.



Estão previstos ainda sistemas de telegestão nas principais vias, permitindo o monitoramento remoto da iluminação e maior agilidade na identificação de problemas, e a disponibilização de Wi-Fi público em mais de 40 pontos estratégicos e de grande circulação. “A iniciativa representa uma oportunidade de modernizar a cidade”, comenta o prefeito.

Segurança pública

e áreas vulneráveis

Outros objetivos apontados são atrair novos negócios e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Medeiros destacou o empenho da administração para que o projeto avance e ressaltou os benefícios esperados, principalmente nas áreas de iluminação e segurança, com foco especial nas regiões mais vulneráveis.



“A expectativa é que a substituição das luminárias convencionais por equipamentos LED proporcione redução do consumo de energia elétrica e dos custos de manutenção”, enfatiza o prefeito, citando ainda a possibilidade de melhorar a visibilidade nas ruas e espaços públicos.



Sobre o sistema de câmeras, a intenção é ampliar a capacidade de monitoramento urbano, enquanto a plataforma de alertas deverá facilitar a comunicação com os moradores em situações de emergência. A efetividade dessas medidas, entretanto, dependerá da implantação, da operação e da integração dos sistemas com os órgãos responsáveis.

Audiência pública

vai definir projeto

Por meio da PPP, a empresa vencedora da futura licitação fica responsável por assumir os investimentos iniciais e a execução dos serviços, recebendo remuneração da administração pública conforme o cumprimento de metas e indicadores de desempenho estabelecidos em contrato. Nesse modelo, a prefeitura mantém a responsabilidade pelo planejamento, acompanhamento e fiscalização.



Consta também dos critérios que, ao término do contrato, os equipamentos e a infraestrutura implantados deverão permanecer como patrimônio do município. As articulações estão avançadas na fase de planejamento, mas a parceria ainda não está contratada. O projeto seguirá agora para as etapas de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica.



Até chegar à efetivação do contrato, a proposta terá de passar por audiência pública, oportunidade em que a população poderá conhecer os detalhes e apresentar questionamentos e sugestões. Somente depois da conclusão dessas fases será realizada a licitação para escolha da empresa responsável pela execução dos serviços.



