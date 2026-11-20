As ações estratégicas são intensificadas pelo batalhão fluminense e os resultados têm sido satisfatórios - Foto: Divulgação/29º BPM

As ações estratégicas são intensificadas pelo batalhão fluminense e os resultados têm sido satisfatórios Foto: Divulgação/29º BPM

Publicado 20/11/2026 18:30 | Atualizado 20/11/2026 18:31



mobilização das forças de segurança no Noroeste Fluminense é intensificada neste final de semana pelo reforço do policiamento ostensivo nos nove municípios atendidos pelo 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), com sede em Itaperuna. A estratégia busca aumentar a presença de policiais nas ruas e fechar o cerco ao tráfico de drogas e às disputas territoriais.



A atuação vem sendo reforçada nas últimas semanas, com operações integradas entre as polícias Militar e Civil, emprego de equipes de patrulhamento, ações de inteligência, cumprimento de mandados judiciais e fiscalização de veículos. O planejamento prevê a continuidade dessas medidas em áreas consideradas mais sensíveis.



Além de prender suspeitos e retirar armas e drogas de circulação, o objetivo das articulações é evitar novos confrontos e garantir maior tranquilidade aos moradores. Os resultados funcionam como resposta ao clamor da população no combate à criminalidade, e os números divulgados pelo batalhão apontam crescimento da atividade operacional.



Em outubro, foram registradas 56 prisões na área de atuação do 29º BPM, contra 52 no mesmo mês de 2025. Também foram apreendidas 17 armas de fogo - uma elevação de 142,9% em comparação com as sete recolhidas no período anterior. O volume de drogas apreendidas chegou a 18,87 quilos, frente a 12,84 quilos em outubro do ano passado. LEIA MAIS: Megaoperação joga pesado no combate às facções na região noroeste A atuação vem sendo reforçada nas últimas semanas, com operações integradas entre as polícias Militar e Civil, emprego de equipes de patrulhamento, ações de inteligência, cumprimento de mandados judiciais e fiscalização de veículos. O planejamento prevê a continuidade dessas medidas em áreas consideradas mais sensíveis.Além de prender suspeitos e retirar armas e drogas de circulação, o objetivo das articulações é evitar novos confrontos e garantir maior tranquilidade aos moradores. Os resultados funcionam como resposta ao clamor da população no combate à criminalidade, e os números divulgados pelo batalhão apontam crescimento da atividade operacional.Em outubro, foram registradas 56 prisões na área de atuação do 29º BPM, contra 52 no mesmo mês de 2025. Também foram apreendidas 17 armas de fogo - uma elevação de 142,9% em comparação com as sete recolhidas no período anterior. O volume de drogas apreendidas chegou a 18,87 quilos, frente a 12,84 quilos em outubro do ano passado.

Operação Caça ao

Sicário é integrada

No levantamento dos indicadores criminais, houve ainda redução nos homicídios, de sete para seis ocorrências, enquanto os furtos de veículos recuaram de nove para quatro registros. Os dados integram o acompanhamento estatístico da corporação e refletem o impacto das ações preventivas e repressivas na região.



Itaperuna é um dos municípios que mais atenção recebe das forças de segurança, especialmente nas áreas atingidas por episódios de violência ligados à disputa entre grupos criminosos. Bairros como Matinada, Vinhosa, Boa Fortuna e Morro do Cristo aparecem entre os locais com reforço operacional e investigativo, assim como os distritos de Raposo,

Comendador Venâncio e Retiro do Muriaé.



Desenvolvida em conjunto pela 143ª Delegacia de Polícia e pelo 29º BPM, a Operação Caça ao Sicário vem acumulando resultados no esclarecimento de assassinatos e na captura de envolvidos. No desdobramento mais recente, divulgado no dia 14 de novembro, em Itaperuna, foi preso um investigado por homicídio qualificado ocorrido no bairro Matadouro.

Ações nas estradas

que ligam cidades

Com os avanços da investigação, a Polícia Civil informou que chegou a 12 suspeitos apontados como executores de homicídios presos, além de três lideranças de facções alcançadas. As operações também se estendem aos distritos e às estradas que conectam os municípios, onde a fiscalização busca identificar veículos adulterados, motocicletas irregulares e possíveis transportadores de entorpecentes que dão suporte à logística criminosa.



Para este final de semana, a estratégia combina patrulhamento preventivo, abordagens, fiscalização de trânsito, levantamento de inteligência, cumprimento de mandados e atuação conjunta entre policiais militares e civis. A intenção é reduzir a mobilidade das quadrilhas, dificultar o transporte de ilícitos e alcançar tanto os executores quanto os responsáveis pela organização e pelo financiamento dos crimes.



Durante a intensificação das operações, a comandante do 29º BPM, tenente-coronel Michelle Santos Marcolongo Campos, ressaltou que os desdobramentos visam restabelecer a ordem pública e devolver a sensação de segurança à população diante dos confrontos entre facções.





