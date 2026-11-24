A prefeitura anunciou o Refis em setembro e orienta os contribuintes sobre os critérios para aderir ao programa - Foto: Divulgação/Decom

A prefeitura anunciou o Refis em setembro e orienta os contribuintes sobre os critérios para aderir ao programa Foto: Divulgação/Decom

Publicado 24/11/2026 18:30 | Atualizado 24/11/2026 18:31



A recuperação fiscal para contribuintes que possuem débitos com o município por meio do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2026) é mantida pela Prefeitura de Itaperuna (RJ) . A iniciativa oferece condições especiais para a quitação de pendências tributárias, com descontos que chegam a 100% sobre juros e multas, dependendo da modalidade de pagamento escolhida.



Anunciada em setembro pelo prefeito Emanuel Medeiros da Silva (Nel), a medida procura facilitar a regularização financeira de pessoas físicas e jurídicas e ampliar a capacidade de arrecadação do município, recuperando valores que poderiam permanecer por longo período na Dívida Ativa.



As condições foram estabelecidas de acordo com o número de parcelas. Pelos critérios, quem optar pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento em até seis vezes terá direito a 100% de desconto sobre juros e multas. Para pagamentos divididos entre sete e 15 parcelas, o abatimento será de 90%. Já quem escolher entre 16 e 25 parcelas terá redução de 80% desses encargos.



Na modalidade mais longa, de 26 a 36 parcelas, o desconto será de 60%. O benefício, entretanto, não representa perdão integral da dívida, uma vez que a redução incide apenas sobre os encargos, permanecendo devido o valor principal do débito. Entre os tributos que podem ser contemplados está o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).



O programa abrange ainda o Imposto Sobre Serviços (ISS), além de outras pendências municipais enquadradas nas regras da iniciativa. A negociação permite que contribuintes com dificuldades para quitar os valores acumulados evitem que as dívidas continuem aumentando com a incidência de encargos e possíveis medidas de cobrança judicial.

Matéria apresentada

em regime de urgência

Em sessão realizada no dia 1º de setembro, a Câmara de Vereadores incluiu o projeto na pauta em regime de urgência e o aprovou em primeira discussão. A matéria foi apresentada como uma retomada do Programa de Incentivo ao Refinanciamento e à Quitação de Débitos com o município, acompanhada da instituição do Regularize 2026.



A iniciativa foi posteriormente divulgada pela administração municipal, que abriu oficialmente o período de adesão em 23 de setembro. Além do atendimento na região central, a prefeitura organizou uma programação itinerante para alcançar moradores dos distritos, permitindo que contribuintes resolvessem pendências sem precisar se deslocar até a sede do município.



O calendário contemplou Raposo, entre 5 e 9 de outubro; Retiro do Muriaé, de 13 a 16 de outubro; Comendador Venâncio, de 19 a 23 de outubro; Boa Ventura, de 26 a 30 de outubro; e Aré, entre 3 e 6 de novembro. A descentralização do atendimento buscou ampliar o alcance do programa e facilitar a participação de moradores de localidades mais distantes.



De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom), o atendimento para adesão é realizado presencialmente na Avenida Cardoso Moreira, no prédio da antiga concessionária Enel, próximo à antiga Caixa Econômica Federal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. A Dívida Ativa também disponibiliza o WhatsApp (22) 98186-7015 para consultas sobre débitos.





