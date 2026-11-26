A intensidade da chuva foi tanta na noite desta quarta-feira que inundou ruas da região central de Itaperuna - Foto: Divulgação/Facebook

A intensidade da chuva foi tanta na noite desta quarta-feira que inundou ruas da região central de Itaperuna Foto: Divulgação/Facebook

Publicado 26/11/2026 13:41



Alagamentos em diferentes pontos da cidade e o transbordamento do valão no bairro Cehab marcam o cenário de Itaperuna após a sequência de temporais que atinge o Noroeste Fluminense. Na noite desta quarta-feira (25), a situação reforçou a preocupação de moradores e autoridades do município.



Diante da persistência das instabilidades - que já haviam provocado impactos na madrugada de terça-feira (24), quando o volume de chuva chegou a 44,2 milímetros, segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) -, o alerta se estende a toda a região, com possibilidade de cheias mais expressivas.



Entre os locais mais afetados em Itaperuna estão o entorno do Hospital São José do Avaí, a rotatória da Cidade Nova, o bairro Vinhosa e áreas próximas ao valão da Cehab. A repetição dos episódios em curto intervalo evidencia a vulnerabilidade de pontos da cidade diante de chuvas concentradas, sobretudo em áreas com histórico de alagamentos.



De acordo com a projeção meteorológica, o cenário permanece nesta quinta-feira (26). O Noroeste Fluminense segue sob aviso de perigo para chuvas intensas, com previsão de precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento de 60 a 100 quilômetros por hora.



A Defesa Civil alerta para riscos de alagamentos, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a preocupação não se restringe a Itaperuna, onde a prefeitura definiu estratégias para atendimento em casos de emergência.

Instabilidade pode

ampliar transtornos

Em nível regional, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ) aponta risco hidrológico alto em Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaocara, Itaperuna, Natividade, Porciúncula, Cardoso Moreira e Varre-Sai. Já Aperibé, Cambuci, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis e São José de Ubá aparecem com risco moderado.



A tendência é que o mau tempo amplie os transtornos principalmente em localidades próximas a rios, valões, córregos e encostas, além de áreas urbanas com dificuldades de drenagem. Há também risco moderado de deslizamentos em parte da região.



Os pontos mais vulneráveis concentram-se em Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Italva e Cardoso Moreira. Santo Antônio de Pádua também permanece sob monitoramento. Em Bom Jesus do Itabapoana, o risco de elevação do nível dos cursos d'água exige atenção redobrada em áreas historicamente atingidas.

Temperatura mais baixa

para o final de semana

Para esta sexta-feira (27), a previsão indica continuidade das chuvas e queda nas temperaturas. Itaperuna deve registrar máximas próximas de 23°C, cenário semelhante ao de Bom Jesus do Itabapoana. No sábado (28), a tendência é de redução nos volumes de chuva, embora ainda haja possibilidade de precipitações isoladas.



No domingo (29), a instabilidade pode voltar a ganhar força, com pancadas de chuva e eventuais trovoadas. Como não há previsão de interrupção definitiva do período chuvoso, as autoridades recomendam o acompanhamento contínuo dos boletins meteorológicos.



Diante dos alertas, as Defesas Civis municipais intensificaram a prontidão e orientam os moradores a evitar áreas alagadas, não atravessar ruas inundadas a pé ou de veículo, manter distância de árvores e estruturas metálicas durante ventos fortes e buscar abrigo seguro. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.





