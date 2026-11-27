Além da vacinação, quem apresentar sintomas da doença é orientado a procurar atendimento médico - Foto: Divulgação/PMI

Além da vacinação, quem apresentar sintomas da doença é orientado a procurar atendimento médico Foto: Divulgação/PMI

Publicado 27/11/2026 15:47



Seis novos casos de Covid-19 apontados pelo setor de epidemiologia de Itaperuna, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, voltam a mobilizar a Secretaria Municipal de Saúde, que intensifica o alerta para a importância da vacinação contra a doença. As confirmações são referentes à última semana, período em que a cobertura vacinal no município alcança aproximadamente 83%.



O cenário leva a secretaria a orientar que os moradores procurem os serviços de imunização e verifiquem se estão com o esquema vacinal atualizado, com atenção especial às crianças, aos adolescentes, aos idosos e às pessoas que integram grupos de maior risco. Mesmo com uma cobertura vacinal expressiva, a pasta entende que há necessidade de manter a proteção em dia.



A circulação do vírus e a possibilidade de complicações ampliam a estratégia preventiva da rede municipal. Para deixar a população mais atenta, o órgão destaca que a Covid-19 pode provocar desde sintomas leves - como febre, tosse, dor de garganta, cansaço e dores no corpo - até quadros graves, com comprometimento respiratório, necessidade de internação, sequelas e, em casos mais severos, morte.



Entre aqueles que podem apresentar maior risco de complicações estão os idosos, pessoas imunocomprometidas, pacientes com doenças crônicas, gestantes e outros grupos considerados vulneráveis. Contudo, a secretaria ressalta que a doença também pode evoluir de forma grave em pessoas sem condições preexistentes, o que evidencia a necessidade da prevenção e da imunização.



A vacinação é considerada a principal estratégia para reduzir hospitalizações e óbitos provocados pelo coronavírus. “Mesmo com a diminuição da emergência sanitária vivenciada nos anos anteriores, o vírus continua circulando e pode provocar novos períodos de aumento de casos, especialmente quando há baixa adesão às doses ou maior circulação de variantes”, destaca a pasta.

Saúde disponibiliza todas

as vacinas do calendário

De acordo com a secretaria, em razão das obras na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Boa Fortuna, o atendimento de vacinação contra a Covid-19 foi transferido temporariamente para a UBS Centro-Vinhosa, instalada nas dependências do antigo Pronto Urgência (PU), na Rua Sátiro Garibaldi. O posto está aberto aos moradores que necessitam atualizar a caderneta.



Outra alternativa de atendimento é o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), que aplica o imunizante pediátrico para crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação, CPF ou Cartão Nacional do SUS e a caderneta de vacinação.



Pessoas com sintomas respiratórios são orientadas a procurar atendimento médico para avaliação. Apesar de o foco principal ser a Covid-19, a Saúde municipal oferta também imunizantes previstos no calendário nacional, incluindo doses contra influenza (gripe), sarampo, poliomielite, febre amarela, hepatite, HPV, meningites, tétano, difteria, coqueluche, rubéola e outras doenças, conforme a idade, o histórico vacinal e as condições clínicas de cada paciente.

Alerta para necessidade

de prevenção na região

A constatação de novos casos de Covid-19 em Itaperuna aumenta a preocupação dos municípios do Noroeste Fluminense quanto ao acompanhamento epidemiológico e à atenção à circulação do coronavírus na região, embora os seis registros confirmados não representem um quadro de epidemia regional.



A avaliação técnica indica que a ocorrência de novas infecções evidencia que a doença continua presente e exige cuidados, sobretudo entre pessoas mais vulneráveis. No entanto, até o momento, não há um levantamento regional consolidado e atualizado, com números individualizados de todas as cidades, que permita afirmar que o Noroeste enfrenta uma alta generalizada de casos.



Ainda assim, os dados divulgados por Itaperuna servem de parâmetro para que os municípios vizinhos mantenham a vigilância, a oferta de vacinação, a testagem de pacientes sintomáticos e a orientação à população. O alerta geral une prevenção contínua e a recomendação para que pessoas com sintomas gripais utilizem máscara em unidades de saúde ou locais com maior risco de transmissão.





