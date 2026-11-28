Polícia Civil segue responsável pela investigação para esclarecer todas as circunstâncias do caso - Foto: Silvana Rust

Polícia Civil segue responsável pela investigação para esclarecer todas as circunstâncias do casoFoto: Silvana Rust

Publicado 28/11/2026 11:25





A intervenção policial aconteceu depois que as equipes chegaram ao endereço indicado e perceberam sinais de que a criança poderia estar em perigo. Ao se aproximarem da residência, os agentes ouviram gritos vindos do interior do imóvel. Diante da situação, decidiram entrar para verificar o que estava acontecendo e garantir a segurança da menina.



O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que também apura as circunstâncias em que a criança permanecia na residência do suspeito e a possível participação de familiares. As informações levantadas durante a ocorrência apontam para uma situação que pode envolver não apenas a violência denunciada, mas também a eventual negligência de pessoas que deveriam garantir a proteção da vítima. Uma menina de apenas 8 anos foi resgatada por policiais e um homem de 75 anos acabou preso em flagrante, suspeito de violência sexual contra a criança, em uma residência no bairro Vinhosa, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (27), após uma denúncia anônima alertar as autoridades sobre uma possível situação de abuso dentro do imóvel. Durante a ação, agentes do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 143ª Delegacia de Polícia (DP) também prenderam a mãe da menina, de 32 anos, e a tia-avó, de 46, por suspeita de omissão diante dos fatos.A intervenção policial aconteceu depois que as equipes chegaram ao endereço indicado e perceberam sinais de que a criança poderia estar em perigo. Ao se aproximarem da residência, os agentes ouviram gritos vindos do interior do imóvel. Diante da situação, decidiram entrar para verificar o que estava acontecendo e garantir a segurança da menina.O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que também apura as circunstâncias em que a criança permanecia na residência do suspeito e a possível participação de familiares. As informações levantadas durante a ocorrência apontam para uma situação que pode envolver não apenas a violência denunciada, mas também a eventual negligência de pessoas que deveriam garantir a proteção da vítima.



Denúncia levou policiais até a residência

Segundo as informações da investigação, a equipe chegou ao imóvel após receber uma comunicação anônima sobre uma criança que estaria sofrendo violência sexual. A residência possuía muros altos, portão eletrônico e câmeras de monitoramento, características que exigiram atenção dos policiais durante a aproximação.



Como ninguém respondeu ao primeiro contato, os agentes tentaram verificar o que acontecia no interior da propriedade. Foi nesse momento que ouviram os pedidos de socorro da menina. A equipe entrou no local e encontrou a criança em situação de forte abalo emocional.



O homem de 75 anos foi detido em flagrante. De acordo com informações atribuídas à Polícia Civil, ele teria admitido a prática de atos de natureza sexual contra a menina. Em seu relato às autoridades, também afirmou que pagava R$ 1 mil à tia-avó da criança para que ela permanecesse na residência.



Ainda segundo a versão apresentada pelo suspeito, a mãe da menina tinha conhecimento da situação. Essa informação passou a integrar a apuração sobre a possível participação das familiares e as circunstâncias em que a criança era levada ao imóvel.



Após a prisão do homem, os policiais foram aos endereços da mãe e da tia-avó. As duas também foram conduzidas à delegacia e acabaram presas por suspeita de omissão diante da violência investigada.



A apuração busca esclarecer o que cada uma sabia sobre a situação e se houve consentimento ou facilitação para que a menina permanecesse na residência. As responsabilidades individuais ainda dependem do aprofundamento das investigações e da análise das provas.



Câmeras e celulares passam por investigação

Durante a operação, os policiais encontraram equipamentos de monitoramento instalados em diferentes cômodos da casa. O sistema de câmeras chamou a atenção dos investigadores e deverá passar por análise para ajudar a esclarecer a rotina do imóvel e as circunstâncias da ocorrência.



Celulares, roupas e outros objetos também foram recolhidos para perícia. O material poderá contribuir para a reconstrução dos fatos e para a identificação de possíveis elementos que confirmem ou esclareçam os relatos apresentados às autoridades.



Outro ponto que entrou na linha de investigação envolve uma irmã da menina, de aproximadamente 10 anos. A Polícia Civil apura se a criança também frequentava a residência em outras ocasiões e se existe algum indício de que tenha sido vítima de violência. Até o momento, não há confirmação de que ela tenha sofrido abusos.



O trabalho policial também envolve o acompanhamento da situação da menina e a atuação dos órgãos responsáveis pela proteção da infância. A prioridade é assegurar a integridade física e emocional da criança, além de evitar qualquer nova situação de exposição ou constrangimento.



A ocorrência reforça a importância de denúncias diante de qualquer suspeita de violência contra crianças e adolescentes. Situações dessa natureza podem ser comunicadas pelo Disque 100, serviço nacional que recebe denúncias de violações de direitos humanos, inclusive de forma anônima.



Em casos de risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. A identificação precoce de situações de violência e a comunicação às autoridades são fundamentais para interromper possíveis abusos e garantir proteção às vítimas.



A Polícia Civil segue responsável pela investigação para esclarecer todas as circunstâncias do caso, verificar a eventual existência de outras vítimas e determinar as responsabilidades dos envolvidos. A equipe de reportagem do jornal O DIA tenta contato com a defesa dos envolvidos para ouvir a versão dos representantes legais e garantir espaço para manifestação sobre as acusações. Até o momento, não houve retorno. O texto será atualizado assim que novas informações forem confirmadas ou os advogados se pronunciarem.





