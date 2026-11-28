Polícia Civil segue responsável pela investigação para esclarecer todas as circunstâncias do casoFoto: Silvana Rust
A intervenção policial aconteceu depois que as equipes chegaram ao endereço indicado e perceberam sinais de que a criança poderia estar em perigo. Ao se aproximarem da residência, os agentes ouviram gritos vindos do interior do imóvel. Diante da situação, decidiram entrar para verificar o que estava acontecendo e garantir a segurança da menina.
O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que também apura as circunstâncias em que a criança permanecia na residência do suspeito e a possível participação de familiares. As informações levantadas durante a ocorrência apontam para uma situação que pode envolver não apenas a violência denunciada, mas também a eventual negligência de pessoas que deveriam garantir a proteção da vítima.
Denúncia levou policiais até a residência
Como ninguém respondeu ao primeiro contato, os agentes tentaram verificar o que acontecia no interior da propriedade. Foi nesse momento que ouviram os pedidos de socorro da menina. A equipe entrou no local e encontrou a criança em situação de forte abalo emocional.
O homem de 75 anos foi detido em flagrante. De acordo com informações atribuídas à Polícia Civil, ele teria admitido a prática de atos de natureza sexual contra a menina. Em seu relato às autoridades, também afirmou que pagava R$ 1 mil à tia-avó da criança para que ela permanecesse na residência.
Ainda segundo a versão apresentada pelo suspeito, a mãe da menina tinha conhecimento da situação. Essa informação passou a integrar a apuração sobre a possível participação das familiares e as circunstâncias em que a criança era levada ao imóvel.
Após a prisão do homem, os policiais foram aos endereços da mãe e da tia-avó. As duas também foram conduzidas à delegacia e acabaram presas por suspeita de omissão diante da violência investigada.
A apuração busca esclarecer o que cada uma sabia sobre a situação e se houve consentimento ou facilitação para que a menina permanecesse na residência. As responsabilidades individuais ainda dependem do aprofundamento das investigações e da análise das provas.
Câmeras e celulares passam por investigação
Celulares, roupas e outros objetos também foram recolhidos para perícia. O material poderá contribuir para a reconstrução dos fatos e para a identificação de possíveis elementos que confirmem ou esclareçam os relatos apresentados às autoridades.
Outro ponto que entrou na linha de investigação envolve uma irmã da menina, de aproximadamente 10 anos. A Polícia Civil apura se a criança também frequentava a residência em outras ocasiões e se existe algum indício de que tenha sido vítima de violência. Até o momento, não há confirmação de que ela tenha sofrido abusos.
O trabalho policial também envolve o acompanhamento da situação da menina e a atuação dos órgãos responsáveis pela proteção da infância. A prioridade é assegurar a integridade física e emocional da criança, além de evitar qualquer nova situação de exposição ou constrangimento.
A ocorrência reforça a importância de denúncias diante de qualquer suspeita de violência contra crianças e adolescentes. Situações dessa natureza podem ser comunicadas pelo Disque 100, serviço nacional que recebe denúncias de violações de direitos humanos, inclusive de forma anônima.
Em casos de risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. A identificação precoce de situações de violência e a comunicação às autoridades são fundamentais para interromper possíveis abusos e garantir proteção às vítimas.
A Polícia Civil segue responsável pela investigação para esclarecer todas as circunstâncias do caso, verificar a eventual existência de outras vítimas e determinar as responsabilidades dos envolvidos. A equipe de reportagem do jornal O DIA tenta contato com a defesa dos envolvidos para ouvir a versão dos representantes legais e garantir espaço para manifestação sobre as acusações. Até o momento, não houve retorno. O texto será atualizado assim que novas informações forem confirmadas ou os advogados se pronunciarem.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.