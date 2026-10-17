Próxima fase está marcada para este sábado (17) - Foto: Divulgação

Próxima fase está marcada para este sábado (17)Foto: Divulgação

Publicado 17/10/2026 14:55





Além de Hendrik Miguel, representam o município Pedro Bruno Machado Garcia, de 9 anos, e Nicolas Pereira Mariano Dias Cláudio, de 10 anos. Os três conquistaram a oportunidade de participar da seletiva nacional após serem pré-selecionados na etapa regional, realizada em 22 de agosto, no Clube Finlândia, em Penedo.



Na ocasião, a seleção regional reuniu 102 crianças e adolescentes de municípios dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que participaram das avaliações conduzidas pela equipe da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Apenas parte dos participantes foi classificada para a etapa nacional, o que torna a presença dos três itatiaienses ainda mais significativa.



Na etapa nacional, os candidatos passam por avaliações eliminatórias que incluem análises das condições físicas e de saúde, além de avaliações técnicas e artísticas. Os aprovados em todas as fases poderão ingressar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, instituição reconhecida pela formação profissional de bailarinos e que atrai candidatos de diferentes regiões do país.



Os três jovens de Itatiaia também participam de projetos esportivos oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), em modalidades como futsal e jiu-jítsu. As atividades contribuem para o desenvolvimento físico, a disciplina, a concentração e a dedicação, habilidades importantes para a formação de crianças e adolescentes em diferentes áreas.

Três alunos de Itatiaia participam da etapa nacional do processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, realizada em Joinville, Santa Catarina. Entre eles, Hendrik Miguel de Souza Fernandes Barbosa, de 9 anos, foi aprovado na avaliação médico-fisioterápica, realizada nesta sexta-feira (16), e está classificado para a próxima fase, a avaliação artística, marcada para este sábado (17).Além de Hendrik Miguel, representam o município Pedro Bruno Machado Garcia, de 9 anos, e Nicolas Pereira Mariano Dias Cláudio, de 10 anos. Os três conquistaram a oportunidade de participar da seletiva nacional após serem pré-selecionados na etapa regional, realizada em 22 de agosto, no Clube Finlândia, em Penedo.Na ocasião, a seleção regional reuniu 102 crianças e adolescentes de municípios dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que participaram das avaliações conduzidas pela equipe da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Apenas parte dos participantes foi classificada para a etapa nacional, o que torna a presença dos três itatiaienses ainda mais significativa.Na etapa nacional, os candidatos passam por avaliações eliminatórias que incluem análises das condições físicas e de saúde, além de avaliações técnicas e artísticas. Os aprovados em todas as fases poderão ingressar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, instituição reconhecida pela formação profissional de bailarinos e que atrai candidatos de diferentes regiões do país.Os três jovens de Itatiaia também participam de projetos esportivos oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), em modalidades como futsal e jiu-jítsu. As atividades contribuem para o desenvolvimento físico, a disciplina, a concentração e a dedicação, habilidades importantes para a formação de crianças e adolescentes em diferentes áreas.

A seletiva

A seletiva regional foi realizada pela equipe da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, responsável pela organização e pela estrutura do evento. A iniciativa contou ainda com a parceria da diretoria do Clube Finlândia e com a coordenação de Andréa Souto, responsável pelo projeto Ballet Itatiaia Ecodance.



Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Marcus Vinicius Pereira, a participação dos alunos na seleção nacional representa uma conquista importante para os jovens e evidencia a relevância das oportunidades de desenvolvimento oferecidas no município.



“Essa conquista mostra a importância dos projetos desenvolvidos em Itatiaia, que oferecem oportunidades para nossas crianças aprenderem, se desenvolverem e descobrirem novos talentos. Ver três alunos do município participando de uma seleção nacional como a do Bolshoi reforça o valor do investimento no esporte e na formação dos nossos jovens, abrindo caminhos para novas possibilidades de futuro”, destacou o secretário.



Até o momento, o resultado da etapa artística, marcada para este sábado, ainda não foi divulgado. Os candidatos aprovados em todas as fases do processo seletivo poderão ingressar na escola, enquanto a Prefeitura de Itatiaia acompanha o desempenho dos três alunos na competição nacional.