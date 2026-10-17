Próxima fase está marcada para este sábado (17)Foto: Divulgação
Além de Hendrik Miguel, representam o município Pedro Bruno Machado Garcia, de 9 anos, e Nicolas Pereira Mariano Dias Cláudio, de 10 anos. Os três conquistaram a oportunidade de participar da seletiva nacional após serem pré-selecionados na etapa regional, realizada em 22 de agosto, no Clube Finlândia, em Penedo.
Na ocasião, a seleção regional reuniu 102 crianças e adolescentes de municípios dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que participaram das avaliações conduzidas pela equipe da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Apenas parte dos participantes foi classificada para a etapa nacional, o que torna a presença dos três itatiaienses ainda mais significativa.
Na etapa nacional, os candidatos passam por avaliações eliminatórias que incluem análises das condições físicas e de saúde, além de avaliações técnicas e artísticas. Os aprovados em todas as fases poderão ingressar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, instituição reconhecida pela formação profissional de bailarinos e que atrai candidatos de diferentes regiões do país.
Os três jovens de Itatiaia também participam de projetos esportivos oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), em modalidades como futsal e jiu-jítsu. As atividades contribuem para o desenvolvimento físico, a disciplina, a concentração e a dedicação, habilidades importantes para a formação de crianças e adolescentes em diferentes áreas.
Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Marcus Vinicius Pereira, a participação dos alunos na seleção nacional representa uma conquista importante para os jovens e evidencia a relevância das oportunidades de desenvolvimento oferecidas no município.
“Essa conquista mostra a importância dos projetos desenvolvidos em Itatiaia, que oferecem oportunidades para nossas crianças aprenderem, se desenvolverem e descobrirem novos talentos. Ver três alunos do município participando de uma seleção nacional como a do Bolshoi reforça o valor do investimento no esporte e na formação dos nossos jovens, abrindo caminhos para novas possibilidades de futuro”, destacou o secretário.
Até o momento, o resultado da etapa artística, marcada para este sábado, ainda não foi divulgado. Os candidatos aprovados em todas as fases do processo seletivo poderão ingressar na escola, enquanto a Prefeitura de Itatiaia acompanha o desempenho dos três alunos na competição nacional.
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