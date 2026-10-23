Os projetos foram apresentados durante a Formação Continuada dos Anos Iniciais - Foto: PMI

Os projetos foram apresentados durante a Formação Continuada dos Anos IniciaisFoto: PMI

Publicado 23/10/2026 16:08





As professoras Laís Aparecida Almeida Salgueiro, do Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier, e Joelma Simoni Silva de Oliveira, do Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon, foram premiadas nas categorias Alfabetização e Recomposição das Aprendizagens, respectivamente.



Os projetos foram apresentados durante a Formação Continuada dos Anos Iniciais, realizada na terça-feira (20), em Penedo. O encontro reuniu cerca de 100 professores da rede municipal e proporcionou um espaço de troca de experiências, compartilhamento de conhecimentos e apresentação de práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais.



A premiação integra as ações da Secretaria Municipal de Educação voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e à valorização do trabalho docente. A iniciativa ocorre em um período em que o município também acompanha avanços nos indicadores educacionais, com base em avaliações diagnósticas realizadas ao longo do ano.



Segundo a Secretaria de Educação, os resultados das avaliações do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) apontaram que o percentual de estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental com aprendizagem adequada passou de 20% em fevereiro para 35% em junho.



Um novo diagnóstico, que ainda está em fase de consolidação, indica que o índice chegou a 44%. O resultado representa um avanço de 24 pontos percentuais em relação ao levantamento realizado em fevereiro. No 2º ano do Ensino Fundamental, o percentual atual de estudantes com aprendizagem adequada é de 63%. A conclusão da avaliação está prevista para o dia 30 de outubro.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os indicadores são acompanhados por meio de avaliações diagnósticas e de estratégias pedagógicas direcionadas às necessidades dos estudantes. A proposta é utilizar os resultados para orientar o trabalho realizado nas escolas e fortalecer as ações de alfabetização e recuperação da aprendizagem. A Prefeitura de Itatiaia instituiu uma premiação para reconhecer práticas pedagógicas desenvolvidas por professores da rede municipal nas áreas de alfabetização e recomposição das aprendizagens. A iniciativa foi oficializada pela Portaria SME nº 9, publicada no Diário Oficial de quarta-feira (21), e já teve as duas primeiras educadoras reconhecidas pelo trabalho realizado nas escolas do município.As professoras Laís Aparecida Almeida Salgueiro, do Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier, e Joelma Simoni Silva de Oliveira, do Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon, foram premiadas nas categorias Alfabetização e Recomposição das Aprendizagens, respectivamente.Os projetos foram apresentados durante a Formação Continuada dos Anos Iniciais, realizada na terça-feira (20), em Penedo. O encontro reuniu cerca de 100 professores da rede municipal e proporcionou um espaço de troca de experiências, compartilhamento de conhecimentos e apresentação de práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais.A premiação integra as ações da Secretaria Municipal de Educação voltadas ao fortalecimento da aprendizagem e à valorização do trabalho docente. A iniciativa ocorre em um período em que o município também acompanha avanços nos indicadores educacionais, com base em avaliações diagnósticas realizadas ao longo do ano.Segundo a Secretaria de Educação, os resultados das avaliações do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) apontaram que o percentual de estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental com aprendizagem adequada passou de 20% em fevereiro para 35% em junho.Um novo diagnóstico, que ainda está em fase de consolidação, indica que o índice chegou a 44%. O resultado representa um avanço de 24 pontos percentuais em relação ao levantamento realizado em fevereiro. No 2º ano do Ensino Fundamental, o percentual atual de estudantes com aprendizagem adequada é de 63%. A conclusão da avaliação está prevista para o dia 30 de outubro.De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os indicadores são acompanhados por meio de avaliações diagnósticas e de estratégias pedagógicas direcionadas às necessidades dos estudantes. A proposta é utilizar os resultados para orientar o trabalho realizado nas escolas e fortalecer as ações de alfabetização e recuperação da aprendizagem.

Sobre a premiação



A premiação faz parte da Política Municipal de Alfabetização “Itatiaia: Direito de Aprender”, instituída pela Lei Municipal nº 1.679, de 7 de outubro de 2026. O programa estabelece duas categorias de reconhecimento: Alfabetização, destinada a professores do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, e Recomposição das Aprendizagens, voltada aos docentes do 3º ao 5º ano.



Cada unidade escolar poderá indicar até duas práticas pedagógicas, sendo uma para cada categoria. As experiências serão avaliadas pelo Comitê Estratégico Municipal de Alfabetização de Itatiaia (CEMAI), considerando critérios como resultados de aprendizagem, consistência pedagógica, participação dos estudantes, inclusão e possibilidade de aplicação das iniciativas em outras escolas.



A premiação deverá ser realizada anualmente, seguindo um cronograma a ser divulgado pela Secretaria Municipal de Educação. Além do reconhecimento, as práticas selecionadas poderão ser compartilhadas em atividades de formação continuada e encaminhadas aos governos estadual e federal por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC).



Com a iniciativa, o município busca valorizar experiências desenvolvidas pelos professores e ampliar a circulação de práticas pedagógicas que possam contribuir para a alfabetização e a recomposição das aprendizagens na rede municipal de ensino.