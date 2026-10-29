A iniciativa utiliza o esporte como ferramenta pedagógica, promovendo a integração entre os alunos - Divulgação

A iniciativa utiliza o esporte como ferramenta pedagógica, promovendo a integração entre os alunosDivulgação

Publicado 29/10/2026 12:05





A abertura teve desfile das equipes, representadas pelas cores azul, amarela, verde e vermelha, além do acendimento da tocha olímpica e do juramento dos atletas. As atividades foram organizadas para estimular a integração entre as turmas e incentivar a prática esportiva no ambiente escolar.



Entre as modalidades previstas estão futsal, handebol, voleibol, queimado, atletismo, totó, dama e cabo de guerra. Para os estudantes mais novos, a escola preparou gincanas recreativas, jogos cooperativos, corrida do saco e circuitos de atividades. As disputas serão realizadas por categorias, conforme a faixa etária dos participantes. Estudantes da Escola Municipal Rio D’Ouro, em Japeri, na Baixada Fluminense , participam da quinta edição da Olimpíada de Esportes da unidade, que reúne competições em diferentes modalidades e atividades recreativas. A programação foi aberta com uma cerimônia que contou com a presença de alunos, professores, funcionários e representantes da Secretaria Municipal de Educação.A abertura teve desfile das equipes, representadas pelas cores azul, amarela, verde e vermelha, além do acendimento da tocha olímpica e do juramento dos atletas. As atividades foram organizadas para estimular a integração entre as turmas e incentivar a prática esportiva no ambiente escolar.Entre as modalidades previstas estão futsal, handebol, voleibol, queimado, atletismo, totó, dama e cabo de guerra. Para os estudantes mais novos, a escola preparou gincanas recreativas, jogos cooperativos, corrida do saco e circuitos de atividades. As disputas serão realizadas por categorias, conforme a faixa etária dos participantes.

Atividades buscam estimular trabalho em equipe

A Olimpíada faz parte das ações pedagógicas desenvolvidas pela unidade para trabalhar valores como disciplina, cooperação, respeito às regras e convivência entre os estudantes. Segundo a gestora da escola, Rita de Cássia Neves, o projeto permite ampliar as experiências de aprendizagem para além das atividades tradicionais em sala de aula.



“A Olimpíada ensina que a educação também acontece por meio do esporte, da convivência e do respeito ao próximo. Queremos que nossos alunos aproveitem cada atividade, aprendam a trabalhar em equipe e entendam que o mais importante é participar, superar desafios e crescer juntos”, afirmou.



A organização das competições ficou sob responsabilidade do professor de Educação Física Carlos Barcellos, em parceria com os demais profissionais da escola. O professor destacou a participação de funcionários de diferentes setores na preparação das atividades, incluindo professores, gestores, merendeiras e equipes de limpeza.

Autoridades acompanham abertura da competição

O prefeito de Japeri, Carlos Januário, esteve na escola, visitou as instalações e conversou com alunos e funcionários, mas não permaneceu durante toda a cerimônia devido a outro compromisso.



O secretário municipal de Educação, Pedro Assad, e o subsecretário Renan Schiavo também participaram da abertura. De acordo com ele, iniciativas esportivas permitem que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas à convivência e à participação coletiva.



“O esporte contribui para a formação dos estudantes, fortalece valores e estimula a participação. É importante valorizar projetos que envolvam toda a comunidade escolar e criem oportunidades de aprendizagem”, declarou.

Escola tem destaque no desempenho educacional

Além das atividades esportivas, a Escola Municipal Rio D’Ouro desenvolve projetos relacionados à sustentabilidade, à preservação ambiental e à educação do campo.



A unidade também alcançou o maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de Japeri entre as escolas que oferecem o segundo segmento do Ensino Fundamental, segundo as informações divulgadas pela administração municipal.



Entre os participantes da Olimpíada está Daniel Santos, de 9 anos, que pretende aproveitar as disputas para se divertir com os colegas. “Quero me divertir com meus amigos, torcer pela minha equipe e dar o meu melhor nos jogos. O importante é participar, respeitar os colegas e aproveitar esse momento na escola”, contou o estudante.