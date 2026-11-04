Prefeitura de Japeri realizou inauguração do projeto Bem Viver Baixada na cidade - Reprodução/Google Street

Prefeitura de Japeri realizou inauguração do projeto Bem Viver Baixada na cidadeReprodução/Google Street

Publicado 04/11/2026 17:39





O encontro, realizado no dia 26 de outubro, reuniu o prefeito Carlos Januário e integrantes da administração municipal, em meio à reformulação do secretariado. A formação foi conduzida pelo desembargador Werson Rêgo, cofundador do Instituto Nêmesis, que apresentou um diagnóstico inicial sobre a situação financeira da cidade e os principais desafios enfrentados pela gestão.



A partir dessa avaliação, os participantes receberam orientações para revisar procedimentos internos, identificar gastos que possam ser otimizados e desenvolver estratégias de captação de recursos. O planejamento também prevê medidas para aperfeiçoar a organização das contas públicas e aumentar a capacidade do município de executar projetos. A Prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense , iniciou um processo de revisão das práticas administrativas e financeiras do município, com a definição de metas para os próximos 60 dias. A medida faz parte de uma capacitação de gestores municipais realizada no Instituto Nêmesis, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, e busca melhorar o controle das despesas, ampliar a arrecadação e identificar novas fontes de recursos para investimentos, principalmente na saúde.O encontro, realizado no dia 26 de outubro, reuniu o prefeito Carlos Januário e integrantes da administração municipal, em meio à reformulação do secretariado. A formação foi conduzida pelo desembargador Werson Rêgo, cofundador do Instituto Nêmesis, que apresentou um diagnóstico inicial sobre a situação financeira da cidade e os principais desafios enfrentados pela gestão.A partir dessa avaliação, os participantes receberam orientações para revisar procedimentos internos, identificar gastos que possam ser otimizados e desenvolver estratégias de captação de recursos. O planejamento também prevê medidas para aperfeiçoar a organização das contas públicas e aumentar a capacidade do município de executar projetos.

Secretariado terá prazo para apresentar propostas

Durante a capacitação, foram estabelecidas tarefas e metas que deverão orientar o trabalho das equipes municipais nos próximos dois meses. A intenção é utilizar o diagnóstico apresentado para desenvolver soluções relacionadas à administração financeira e à execução de políticas públicas.



Entre as prioridades estão a revisão de processos administrativos, o aprimoramento dos mecanismos de arrecadação e a busca por fontes de financiamento que permitam ampliar os investimentos sem comprometer o equilíbrio das contas municipais.



O prefeito Carlos Januário afirmou que a iniciativa faz parte de uma reorganização da estrutura administrativa e pretende estabelecer novos critérios de planejamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas secretarias.



“Estamos reorganizando nosso secretariado e buscando aprimorar a forma como a Prefeitura trabalha. Nossa equipe tem a minha confiança e, agora, conta também com um novo norteador de boas práticas, planejamento e responsabilidade”, declarou.

Saúde está entre as prioridades do planejamento

A ampliação dos recursos destinados à saúde foi um dos assuntos discutidos durante o encontro. A proposta é identificar alternativas de financiamento que permitam ao município aumentar sua capacidade de investimento e aprimorar os serviços prestados à população.



O Instituto Nêmesis, que atua na produção de conhecimento técnico e na estruturação de projetos estratégicos, participará desse processo de orientação aos gestores, contribuindo para a elaboração de propostas a partir das necessidades identificadas.



Segundo a prefeitura, a capacitação também busca melhorar a integração entre as áreas da administração municipal, de modo que as decisões financeiras e operacionais estejam alinhadas às prioridades da gestão.



O material divulgado pela administração municipal não detalha quais procedimentos serão modificados, os valores que poderão ser economizados ou a previsão de novos investimentos. Essas definições dependerão dos resultados do trabalho estabelecido para os próximos 60 dias.