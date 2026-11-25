O acusado deverá cumprir pena de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão - Divulgação/ Polícia Civil

O acusado deverá cumprir pena de nove anos, sete meses e seis dias de reclusãoDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 25/11/2026 20:05

omem pelo crime de feminicídio. O caso ocorreu em 7 de fevereiro de 2016, no bairro Jardim Marajoara, também em Japeri, na Baixada Fluminense.

Policiais civis de Japeri (63ª DP) prenderam, nesta terça-feira (24), um h. O caso ocorreu em 7 de fevereiro de 2016, no bairro Jardim Marajoara, também em Japeri, na Baixada Fluminense.

Segundo informações apresentadas, o condenado, identificado pela sigla A. M. D., deverá cumprir pena de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime fechado. O julgamento e mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Japeri, decorrente do crime de feminicídio.



Os crimes imputados foram a tentativa de homicídio qualificado e feminicídio. De imediato, ele foi encaminhado a unidade policial 63ª DP, em Japeri, onde ficará responsável pelos procedimentos legais e pela apuração dos fatos. A identidade completa do suspeito preso não foi revelada pela Polícia Civil.



Vítima encontrada morta



Na ocasião, policiais militares encontraram a vítima, identificada como Sonia, morta sobre uma cama e com sinais de violência. Populares relataram aos agentes que na época as agressões vinham sendo perceptíveis com uma certa frequência.



O crime ocorreu em 7 de fevereiro de 2016, na rua Horácio Vernet, no bairro Jardim Marajoara, em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri.



Ainda segundo pessoas próximas da vítima, o receio e medo que o criminoso cometesse algo pior com Sonia, eram pontos cruciais para a não realização de denúncias.



O condenado A. M. D. foi preso em flagrante logo após o ocorrido. A prisão é resultado d trabalho de investigação e cumprimento de ordens judiciais pela Policia Civil, reforçando o compromisso da instituição com a responsabilidade de autores de crimes graves.

Denúncias



Neste 25 de novembro, é reforçado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e a importância da proteção e do acolhimento às vítimas. A Lei Maria da Penha reconhece as violências psicológica, sexual, patrimonial e moral, que podem se manifestar por meio de ameaças, humilhações, controle financeiro, constrangimentos, perseguições e outras condutas.



Em caso de risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou procurar uma delegacia especializada no atendimento à mulher ou qualquer outra unidade policial para registrar um boletim de ocorrência.



A organização reforça que mesmo que a violência tenha sido cometida dentro da família, a denúncia é fundamental para proteção da vítima e prisão do acusado.

