O acusado deverá cumprir pena de nove anos, sete meses e seis dias de reclusãoDivulgação/ Polícia Civil
Homem é condenado a mais de 9 anos de prisão por feminicídio em Japeri
Vítima, identificada como Sonia, foi encontrada sem vida após agressões; crime ocorreu em fevereiro de 2016
Policiais civis de Japeri (63ª DP) prenderam, nesta terça-feira (24), um homem pelo crime de feminicídio. O caso ocorreu em 7 de fevereiro de 2016, no bairro Jardim Marajoara, também em Japeri, na Baixada Fluminense.
Segundo informações apresentadas, o condenado, identificado pela sigla A. M. D., deverá cumprir pena de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime fechado. O julgamento e mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Japeri, decorrente do crime de feminicídio.
Os crimes imputados foram a tentativa de homicídio qualificado e feminicídio. De imediato, ele foi encaminhado a unidade policial 63ª DP, em Japeri, onde ficará responsável pelos procedimentos legais e pela apuração dos fatos. A identidade completa do suspeito preso não foi revelada pela Polícia Civil.
Vítima encontrada morta
Na ocasião, policiais militares encontraram a vítima, identificada como Sonia, morta sobre uma cama e com sinais de violência. Populares relataram aos agentes que na época as agressões vinham sendo perceptíveis com uma certa frequência.
O crime ocorreu em 7 de fevereiro de 2016, na rua Horácio Vernet, no bairro Jardim Marajoara, em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri.
Ainda segundo pessoas próximas da vítima, o receio e medo que o criminoso cometesse algo pior com Sonia, eram pontos cruciais para a não realização de denúncias.
O condenado A. M. D. foi preso em flagrante logo após o ocorrido. A prisão é resultado d trabalho de investigação e cumprimento de ordens judiciais pela Policia Civil, reforçando o compromisso da instituição com a responsabilidade de autores de crimes graves.
Denúncias
Neste 25 de novembro, é reforçado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e a importância da proteção e do acolhimento às vítimas. A Lei Maria da Penha reconhece as violências psicológica, sexual, patrimonial e moral, que podem se manifestar por meio de ameaças, humilhações, controle financeiro, constrangimentos, perseguições e outras condutas.
Em caso de risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou procurar uma delegacia especializada no atendimento à mulher ou qualquer outra unidade policial para registrar um boletim de ocorrência.
A organização reforça que mesmo que a violência tenha sido cometida dentro da família, a denúncia é fundamental para proteção da vítima e prisão do acusado.
AGRESSÃO
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