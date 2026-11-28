Condenado por compartilhar pornografia infantil é preso em Japeri - Reprodução/Instagram

Condenado por compartilhar pornografia infantil é preso em JaperiReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2026 16:13 | Atualizado 28/11/2026 16:30

Policiais civis da 58ª DP (Posse) prenderam, nesta sexta-feira, 27, um homem condenado pela Justiça por armazenar e compartilhar conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O criminoso, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi localizado na residência da mãe, em Japeri, na Baixada Fluminense, onde, segundo as investigações, estava utilizando o imóvel como refúgio para evitar ser encontrado pelas autoridades.

Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória pelos crimes relacionados ao armazenamento e à divulgação de material pornográfico envolvendo menores de idade. A captura foi resultado de um trabalho de inteligência policial, que reuniu informações cadastrais e levantamentos de campo para identificar o paradeiro do condenado.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações que levaram à condenação apontaram que o homem utilizava seu computador pessoal para armazenar vídeos de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Além de manter os arquivos no equipamento, ele também compartilhava o material, conduta que resultou em sua responsabilização criminal perante a Justiça.



Após a confirmação da existência do mandado de prisão, os policiais iniciaram diligências para localizar o condenado. A partir do cruzamento de dados cadastrais e de informações obtidas durante o trabalho de campo, a equipe conseguiu identificar um endereço em Japeri que estaria sendo utilizado pelo homem como esconderijo.



Com a localização confirmada, os agentes foram até o imóvel, na residência da mãe do investigado, e realizaram a prisão. Ele foi conduzido à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.



A ação integra o trabalho de cumprimento de decisões judiciais e de combate a crimes de exploração sexual infantojuvenil. O armazenamento e o compartilhamento de imagens e vídeos de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes são crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



A legislação brasileira estabelece punições para quem produz, vende, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou armazena esse tipo de material. As autoridades reforçam a importância das investigações e da atuação policial para identificar os responsáveis por esse tipo de prática criminosa e impedir a circulação de conteúdos que violam os direitos e a dignidade de crianças e adolescentes.