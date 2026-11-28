Condenado por compartilhar pornografia infantil é preso em JaperiReprodução/Instagram
De acordo com a Polícia Civil, as investigações que levaram à condenação apontaram que o homem utilizava seu computador pessoal para armazenar vídeos de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Além de manter os arquivos no equipamento, ele também compartilhava o material, conduta que resultou em sua responsabilização criminal perante a Justiça.
Após a confirmação da existência do mandado de prisão, os policiais iniciaram diligências para localizar o condenado. A partir do cruzamento de dados cadastrais e de informações obtidas durante o trabalho de campo, a equipe conseguiu identificar um endereço em Japeri que estaria sendo utilizado pelo homem como esconderijo.
Com a localização confirmada, os agentes foram até o imóvel, na residência da mãe do investigado, e realizaram a prisão. Ele foi conduzido à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça.
A ação integra o trabalho de cumprimento de decisões judiciais e de combate a crimes de exploração sexual infantojuvenil. O armazenamento e o compartilhamento de imagens e vídeos de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes são crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A legislação brasileira estabelece punições para quem produz, vende, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou armazena esse tipo de material. As autoridades reforçam a importância das investigações e da atuação policial para identificar os responsáveis por esse tipo de prática criminosa e impedir a circulação de conteúdos que violam os direitos e a dignidade de crianças e adolescentes.
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