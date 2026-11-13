Localizado às margens do Rio Muriaé, o município de Laje do Muriaé tem 253,53 quilômetros quadrados de extensão territorial - Foto: Reprodução/Internet

Localizado às margens do Rio Muriaé, o município de Laje do Muriaé tem 253,53 quilômetros quadrados de extensão territorial Foto: Reprodução/Internet

Publicado 13/11/2026 19:31 | Atualizado 13/11/2026 19:53



Reunindo características históricas, culturais e econômicas próprias de uma região marcada pela presença do Rio Muriaé, pela tradição agropecuária e pela formação de pequenas comunidades do interior, Laje do Muriaé - na Região Noroeste Fluminense - se posiciona como cidade desde janeiro de 1963, embora a emancipação político-administrativa tenha acontecido no ano anterior.

Antes de chegar à elevada categoria, Laje era freguesia, assim constituída em 1861, com a denominação de Nossa Senhora da Piedade da Laje. São 253,53 quilômetros quadrados de extensão territorial e uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em cerca de 7.500 habitantes, que mantém vínculos estreitos com a vida rural e as tradições locais.



O município possui potencialidades que podem contribuir para seu desenvolvimento econômico, especialmente por meio do fortalecimento da agricultura, da pecuária, do comércio e do turismo. Tem na sua posição geográfica uma característica importante para a compreensão de sua história e de sua formação econômica.



Estar às margens do rio que lhe empresta parte do nome já é um privilégio geográfico, e a proximidade com outros centros urbanos da região reforça essa vantagem, favorecendo a circulação de pessoas, mercadorias e serviços e criando oportunidades de integração. Na verdade, a história de Laje do Muriaé está diretamente relacionada ao rio que atravessa a região.



O nome do município tem origem em uma formação rochosa existente no leito do Rio Muriaé, onde a correnteza perdia força e formava uma espécie de bacia natural. Foi justamente esse acidente geográfico que serviu de referência para os primeiros moradores e acabou dando nome à localidade.

Município "gigante histórico"

Trata-se de um pequeno território de páginas marcantes na história regional, pontuada também pela chegada dos primeiros colonizadores no século XIX - entre eles José Ferreira Cezar, José Bastos Pinto e José Garcia Pereira -, ligados ao início da ocupação daquelas terras do então povoado, cuja formação esteve associada à expansão das propriedades rurais e à economia agrícola.



Os registros históricos mostram que, no século XIX, assim como em outras localidades fluminenses, a região participou do ciclo do café, atividade que teve influência importante na ocupação territorial e na organização econômica. Destaca-se que, apesar do perfil de município de pequeno porte, com características interioranas e espaço territorial que reúne áreas urbanas e rurais, Laje do Muriaé é um “gigante histórico”.



A integração com a vizinhança passa, especialmente, pela localização às margens do Rio Muriaé e, por meio da proximidade com Itaperuna e Miracema, alcança outros municípios do Noroeste. A economia e a rotina da população também funcionam como elos, inclusive na procura por serviços, comércio, atendimento especializado e oportunidades de trabalho.



Na agropecuária está uma das atividades tradicionais de Laje, focada na criação de bovinos para produção de leite e corte. A agricultura e a aquicultura de água doce aparecem entre as atividades econômicas historicamente associadas ao município. A confecção de vestuário é outro segmento diversificador da economia e gerador de empregos.

Desafios para o desenvolvimento