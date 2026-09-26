Carga apreendida em Levy Gasparian - Foto: Divulgação/Secretaria de Fazenda

Carga apreendida em Levy GasparianFoto: Divulgação/Secretaria de Fazenda

Publicado 26/09/2026 19:41

Agentes que atuavam na Barreira Fiscal de Comendador Levy Gasparian, localizada na divisa entre o Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, interceptaram uma carga composta por mais de 2 mil pares de calçados que apresentavam indícios de falsificação. A abordagem integra o conjunto de fiscalizações realizadas entre a última sexta-feira (19) e quarta-feira (23) nos postos de controle divisórios do estado, em trabalho conjunto promovido pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), por meio da Receita Estadual, e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), através da Operação Foco

Ao inspecionarem o veículo no posto de controle, os fiscais identificaram indícios de contrafação nos produtos. Como o caso não se enquadra como ocorrência de natureza fiscal — situação em que seriam emitidos autos de infração por irregularidades tributárias ou falhas em notas fiscais —, não houve lavratura de multa no local por parte dos auditores da Sefaz-RJ. Em cumprimento às atribuições de fiscalização nas divisas estaduais para conter o ingresso de mercadorias irregulares no mercado consumidor, a equipe reteve o material e o encaminhou à Polícia Civil, instituição responsável pela realização dos exames periciais e pela condução das investigações.

A apreensão efetuada em Levy Gasparian inseriu-se em um conjunto de fiscalizações ocorridas no mesmo período em outros postos de divisa. Ao longo das operações simultâneas, as equipes da Receita Estadual e da Operação Foco verificaram cargas que totalizaram R$ 294 mil em valor de avaliação, resultando na aplicação de R$ 203 mil em autos de infração.

No posto de Nhangapi, na divisa com São Paulo, ocorreu a retenção de 18 toneladas de tabaco destinadas à confecção de cigarros, avaliadas em R$ 144 mil, cuja documentação fiscal não informava a origem da mercadoria, gerando autuação de R$ 134 mil. No mesmo posto, foi retida uma carga de 11 mil litros de óleo cru, avaliada em R$ 44 mil e abordada inicialmente em Angra dos Reis, que circulava com nota fiscal apresentando rota divergente do trajeto realizado, o que resultou em multa de R$ 19 mil.

No posto de Morro do Coco, na divisa com o Espírito Santo, foram apreendidas 104 chapas de granito avaliadas em R$ 48 mil, acompanhadas por nota fiscal com descrição divergente do material transportado, gerando auto de infração de R$ 26 mil. Na mesma região, após abordagem inicial da equipe da Foco de Timbó, foram retidas 57 caixas de cosméticos e perfumes avaliadas em R$ 55 mil, que resultaram em multa de R$ 23 mil por divergência de rota em relação ao remetente e ao destinatário declarados no documento fiscal.

Os pares de calçados recolhidos na Barreira Fiscal de Levy Gasparian permanecem à disposição dos peritos da Polícia Civil para a emissão dos laudos técnicos e o prosseguimento dos procedimentos legais.