Cesta entregue aos servidores - Foto: Divulgação/Prefeitura de Levy Gasparian

Cesta entregue aos servidoresFoto: Divulgação/Prefeitura de Levy Gasparian

Publicado 06/11/2026 17:04

A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian realizou, no fim de outubro, a entrega da Super Cesta em homenagem ao Dia do Servidor Público. A iniciativa beneficiou cerca de 850 funcionários municipais e ocorreu no pátio da sede da administração.





A entrega contemplou profissionais de diferentes setores, como saúde, educação, limpeza urbana e administração, que atuam diariamente na prestação de serviços à população. A iniciativa teve como objetivo reconhecer a contribuição dos trabalhadores para o funcionamento da estrutura municipal e para o atendimento às necessidades dos moradores. LEIA MAIS: Carga com 52 mil bebidas alcoólicas é retida em Levy Gasparian A entrega contemplou profissionais de diferentes setores, como saúde, educação, limpeza urbana e administração, que atuam diariamente na prestação de serviços à população. A iniciativa teve como objetivo reconhecer a contribuição dos trabalhadores para o funcionamento da estrutura municipal e para o atendimento às necessidades dos moradores.

Benefícios fazem parte das ações de valorização

Além da entrega da Super Cesta, os servidores municipais recebem mensalmente um cartão-alimentação no valor de R$ 400. O benefício é destinado a compras no comércio local e representa um auxílio adicional para as despesas dos funcionários. A medida também contribui para movimentar a economia de Comendador Levy Gasparian, uma vez que os recursos são utilizados em estabelecimentos do próprio município.



Outro programa mantido pela Prefeitura é o Café do Trabalhador, que oferece café da manhã reforçado às pessoas que trabalham na cidade. A iniciativa não é restrita aos funcionários públicos e também contempla trabalhadores da iniciativa privada, ampliando o alcance do benefício.



A administração municipal destaca ainda a política de antecipação dos salários dos servidores. A medida busca garantir maior previsibilidade financeira aos funcionários, permitindo que organizem seus compromissos e despesas com antecedência. O pagamento antecipado também é apresentado pela gestão como uma forma de manter o compromisso com os trabalhadores e proporcionar maior segurança no planejamento financeiro familiar.

Prefeitura destaca reconhecimento aos profissionais

A Prefeitura apresenta essas iniciativas como parte das ações voltadas à valorização dos trabalhadores municipais. A proposta, segundo a administração, é associar o reconhecimento profissional a benefícios que tenham impacto direto na rotina dos funcionários.



Os servidores municipais atuam em diferentes áreas e são responsáveis por atividades essenciais, desde o atendimento nas unidades de saúde e nas escolas até a manutenção dos espaços públicos e os serviços administrativos. O trabalho desses profissionais está diretamente relacionado ao funcionamento da cidade e à execução das políticas públicas.



Com a entrega da Super Cesta pelo Dia do Servidor Público e a manutenção dos demais benefícios, o município busca destacar a importância dos funcionários para a prestação dos serviços à população. As iniciativas também envolvem o estímulo ao comércio local e medidas relacionadas à organização financeira dos trabalhadores.

