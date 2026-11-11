Operação Refugo em Levy Gasparian - Foto: Divulgação/SEDCON

Operação Refugo em Levy GasparianFoto: Divulgação/SEDCON

Publicado 11/11/2026 14:29

Uma operação de fiscalização realizada na terça-feira (10) na barreira fiscal de Comendador Levy Gasparian , na região Centro-Sul Fluminense, identificou irregularidades em diferentes cargas transportadas pela BR-040. A ação resultou na apreensão de 7,5 toneladas de arroz, no descarte de 501,4 quilos de queijos considerados impróprios para o consumo e na identificação de 52,2 mil adaptadores elétricos sem certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).





A fiscalização foi realizada em conjunto pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), pelo PROCON-RJ, pela Operação Foco e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran), com apoio da Polícia Militar. As irregularidades foram encontradas em diferentes veículos de carga e resultaram em medidas administrativas e no acionamento da Receita Federal. LEIA MAIS: Carga com 52 mil bebidas alcoólicas é retida em Levy Gasparian A fiscalização foi realizada em conjunto pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), pelo PROCON-RJ, pela Operação Foco e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran), com apoio da Polícia Militar. As irregularidades foram encontradas em diferentes veículos de carga e resultaram em medidas administrativas e no acionamento da Receita Federal.

Arroz apresentava sinais de irregularidade

Entre os produtos fiscalizados, uma carga de 7,5 toneladas de arroz foi apreendida após os agentes identificarem características incompatíveis com a classificação informada nas embalagens. Durante a inspeção, foram encontrados grãos com coloração preta ou amarelada, além de uma quantidade excessiva de unidades quebradas.



As condições levantaram suspeitas de que o alimento comercializado como arroz Tipo 1 não correspondesse ao padrão de qualidade declarado ao consumidor.



A apreensão ocorreu durante mais uma etapa da Operação Refugo, desdobramento da Operação Pó de Arroz. As iniciativas foram criadas a partir de denúncias sobre possíveis irregularidades na classificação de alimentos comercializados no varejo.



O trabalho de inteligência dos órgãos de defesa do consumidor busca identificar produtos que chegam às prateleiras dos estabelecimentos em desacordo com as informações apresentadas nas embalagens. Entre os problemas investigados estão a classificação indevida, o transporte inadequado e a comercialização de alimentos impróprios para o consumo.



Somadas, as operações Pó de Arroz e Refugo já resultaram na apreensão de mais de 107,3 toneladas de arroz e feijão em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro.

Queijos foram descartados e carga elétrica encaminhada à Receita

Outra irregularidade identificada durante a fiscalização envolveu o transporte de produtos lácteos. Os agentes encontraram 669 pacotes de queijo minas, com 600 gramas cada, totalizando 401,4 quilos. Também foram apreendidas 20 embalagens de queijo parmesão, com cinco quilos cada.



Ao todo, os 501,4 quilos de queijo foram considerados impróprios para o consumo e descartados na presença dos fiscais, conforme a legislação de defesa do consumidor.



Já no transporte de produtos elétricos, os agentes identificaram 870 caixas de adaptadores do tipo T, conhecidos como benjamins. Cada embalagem continha 60 unidades, totalizando 52.200 produtos sem o selo de conformidade do Inmetro, certificação obrigatória para esse tipo de mercadoria.



Além da ausência do selo, as embalagens estavam impressas em chinês e os manuais de instrução em inglês, o que dificultava o acesso dos consumidores às informações sobre a utilização e a segurança dos equipamentos.



Diante das irregularidades, a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal foi acionada. O veículo que transportava os produtos foi encaminhado à unidade do órgão, localizada na Avenida Brasil, em Benfica, na Zona Norte do Rio, para os procedimentos de apreensão cabíveis.



Segundo o secretário estadual de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta, a integração entre os órgãos é fundamental para impedir que produtos em desacordo com as normas sejam comercializados.



O secretário destacou que as irregularidades encontradas envolvem riscos à saúde e à segurança da população, além de comprometerem o direito dos consumidores de receber informações adequadas sobre os produtos adquiridos.



As fiscalizações devem continuar nas principais rotas de entrada e circulação de mercadorias no estado.