Macaé - As lajes para a cobertura do canal da Avenida dos Jesuítas, em Imbetiba, estão sendo instaladas dentro do projeto de urbanização da via. A avenida será revitalizada e reurbanizada com ciclovia, passarela, paisagismo e iluminação.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Célio Chapeta, o alargamento da via nos dois lados em cerca de um metro no total será um dos benefícios da obra. "Vinte e cinco por cento do trabalho está concluído, estamos trabalhando na cobertura dos 2,5 mil metros quadrados do canal", informou.



Chapeta acrescentou que a acessibilidade estará presente em toda a obra, além dos cruzamentos com pisos intertravados. A fase inicial dos trabalhos na Avenida dos Jesuítas incluiu a retirada da laje antiga, a limpeza do canal e a preparação da estrutura para uma nova laje.



O secretário Adjunto de Obras, Marcelo Mussi, destacou que os dois primeiros trechos estão sem a laje antiga e com a laje nova para ser feita a concretagem nesta semana. A avenida possui rede de água pluvial e em paralelo às obras, a BRK Ambiental realiza a rede de esgoto.



A iluminação da Avenida dos Jesuítas será em led, os 500 metros da via terão alargamento da pista, divididos em cinco trechos de cem metros. A mesma metragem será instalada de ciclovia.



A Secretaria de Mobilidade Urbana dá suporte durante as intervenções para a diminuição do impacto no trânsito. A previsão de entrega da obra é de junho de 2020.