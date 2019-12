Montagem da cobertura do Terminal Central é iniciada em Macaé

Macaé - Teve início na semana passada a montagem da cobertura do Terminal Central. A previsão é que esta etapa da obra seja concluída no final do mês. Após a instalação, a Secretaria de Infraestrutura irá executar serviços de elétrica e acabamento de construção civil, em janeiro e, no final de março a estrutura estará pronta com todos os equipamentos novos: iluminação, sonorização, elétrica, hidráulica.



De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Célio Chapeta, o novo Terminal Central garantirá que o embarque e o desembarque de passageiros sejam feitos em área coberta. "Com isso, o passageiro estará totalmente protegido", destacou Chapeta.



O secretário informou que será invertida a entrada do Terminal para o aumento no número de baias: serão novas quatro baias, o que vai garantir um incremento de 25% na rotatividade, que hoje é de 134 veículos por hora. Antes eram 14 baias, com o novo projeto, o total será de 18 e mais uma de apoio de emergência.



O secretário Adjunto de Obras, Marcelo Mussi, pontuou que as calhas que ficavam localizadas no meio do Terminal Central foram deslocadas para as extremidades. "Com isso não haverá intercorrência de vazamento no meio do terminal", ressaltou, afirmando que a qualidade da obra foi ampliada junto com estudo feito pela Mobilidade Urbana.