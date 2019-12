Macaé - Continua aquecido o mercado da construção civil em Macaé com vagas para pedreiro, mestre de obra, ajudante de pedreiro e outras técnicas. Diversos estágios também estão abertos como na área administrativa, atendimento, estoque e gerência. No setor de engenharia, há vaga para profissionais com especialidades civil, de automação, eletricista, elétrico/instrumentação e mecânico.





Confira aqui a listagem completa. Para verificar as possibilidades semanais, o trabalhador deve entrar no portal da Prefeitura de Macaé, clicar em " Empregos ", no lado esquerdo da página e em "Consultar vagas de emprego". Também na aba de "Empregos", o profissional pode se inscrever, passando a fazer parte do banco de dados da secretaria. Empresários podem cadastrar quais qualificações de funcionários precisam. A partir destes dois tipos de dados, a secretaria cruza as informações.