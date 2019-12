Macaé - Ao agendar para essa sexta-feira (20) o pagamento dos mais de 13 mil servidores concursados, comissionados e terceirizados da prefeitura, o governo municipal injetará cerca de R$ 100 milhões na economia da cidade. E o comércio varejista é o segmento que mais será beneficiado.

A liberação antecipada dos vencimentos foi anunciada nesta quarta-feira (18) pelo prefeito Dr. Aluízio dos Santos no Twitter, ao destacar na postagem que entre novembro e dezembro deste ano, a prefeitura pagou cerca de R$ 200 milhões em parcelas dos 13º, além de salários.

A medida, que envolve a gestão das secretarias municipais de Planejamento, Recursos Humanos e da Fazenda, cumpre as metas fiscais previstas para 2019, colocando Macaé em posição de destaque no cenário regional, vide a situação complicada enfrentada atualmente pelas prefeituras do Rio de Janeiro e de Campos dos Goytacazes.