Técnico do Macaé Esporte passa mal durante o treino e é socorrido às pressas

Macaé – O técnico do Macaé Esporte, Mário Júnior, não poderá comandar o time na estreia da Seletiva do Campeonato Carioca no próximo domingo. O treinador passou mal durante a atividade da equipe na tarde de quarta-feira e precisou ser levado imediatamente para o hospital.

Movido para o Hospital Público Municipal (HPM), o profissional que é diabético foi socorrido pelo diretor executivo do clube Carlos Alberto Ferreira e pelo vice-presidente Geraldo Camilo. Mário Júnior foi diagnosticado com quadro de hipoglicemia e ficará internado sem previsão de alta.

O treinador que vem comandando a pré-temporada da equipe visando a disputa da Seletiva do Campeonato Carioca está consciente e vem recebendo todo auxílio por parte da direção do Macaé Esporte. Mário Júnior tratou de acalmar os torcedores.



“Foi só um susto, estou sendo medicado e logo estarei pronto para voltar as atividades. Agradeço a atenção que venho recebendo desde ontem (quarta-feira) e o auxílio da diretoria. Domingo temos um jogo importante e tenho certeza que o grupo fará o melhor dentro de campo”, disse o treinador.

Na partida de estreia diante do América, o Macaé Esporte será comandado pelo auxiliar Carlos Tozzi. O Leão entra em campo no domingo, às 15h, no Estádio Giulite Coutinho.