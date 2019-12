BNDES financia primeira termelétrica a usar gás do pré-sal em Macaé

Macaé - O consórcio Pátria Investimentos, Shell e Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas (MHPS) anunciou nesta quinta-feira (19) que conseguiu levantar R$ 2 bilhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a construção da térmica a gás Marlim Azul Energia, em Macaé. O contrato com o banco tem prazo de 24 anos e o projeto vai demandar investimento total de R$ 2,5 bilhões.



Com capacidade instalada para gerar 565 MW, a usina foi o primeiro projeto vencedor dos leilões de energia com gás do pré-sal brasileiro. A planta entrará em operação em janeiro de 2023, disponibilizando ainda energia adicional a ser vendida no mercado livre. Durante a execução do projeto, serão gerados mais de quatro mil empregos diretos e indiretos.



A UTE Marlim Azul será construída no Complexo Logístico e Industrial de Macaé considerado estratégico por estar próximo ao Terminal de Cabiúnas (Tecab), que é o destino do gás natural do pré-sal via gasoduto Rota 2. Outro fator logístico que colabora para a implantação da usina naquela região, é a proximidade do Aeroporto de Macaé, do Porto de Imbetiba e das rodovias BR-101, RJ-168 e RJ-106.



A Shell será responsável pelo fornecimento do gás e pela comercialização da energia. A empresa é atualmente a segunda maior produtora de petróleo e gás do país e principal parceira da Petrobras na produção do pré-sal.



“Marlim Azul é o sinal mais recente da nossa aposta na transição energética. Trazer um novo valor ao gás natural e reforçar nossa posição na produção e comercialização de energia faz desse projeto um marco na nossa jornada centenária no Brasil”, afirma o presidente da Shell Brasil, André Araújo.