Aeroportos do Sudeste do Brasil assume o Aeroporto de Macaé nesta sexta-feira

Macaé - A Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), empresa brasileira criada para administrar os aeroportos de Vitória e Macaé e que é subsidiária do grupo suíço Zurich Airport, se prepara para assumir as operações do Aeroporto de Macaé nesta sexta-feira (20). A nova concessionária, está trabalhando desde que ganhou a concessão do aeroporto, para transformá-lo em modelo de eficiência na região.



O evento, que marca a transição das operações da Infraero para ASeB, acontecerá no Aeroporto de Macaé e reunirá lideranças do setor, autoridades, representantes de Órgãos Públicos e seus colaboradores.



Dentre as novidades, a ASeB irá trabalhar para garantir um padrão de excelência desde a chegada até a saída do usuário no terminal. Começando com a oferta de um mix completo de lojas e serviços para os usuários até uma infraestrutura mais eficaz para pousos e decolagens de aviões e helicópteros.



O CEO da ASeB, Matthias Poeter, reitera que a concessionária tem o compromisso de melhorar permanentemente a estrutura aeroportuária com qualidade dos seus serviços e constante segurança.



“Estamos felizes em trazer a nossa experiência internacional em aeroportos, para Macaé. Entendemos o papel importante do aeroporto para a economia local e estamos comprometidos em entender as necessidades da cidade e trabalhar continuamente para que o Aeroporto de Macaé esteja cada vez mais adequado para receber nossos passageiros”, afirma Poeter.



O executivo adianta que a nova operadora também está atenta ao crescimento do turismo na cidade. “O aeroporto já começou a ampliar as rotas, como o novo voo da Azul Linhas Aéreas saindo do Aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, com destino ao Aeroporto de Macaé, anunciado no dia 9 de dezembro. Conquistas como essa, revelam que estamos no caminho certo. Potencializar Macaé como rota nacional”, explica Poeter.