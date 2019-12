Estádio Moacyrzão é liberado para receber partidas oficiais

Macaé - As vésperas da estreia na Seletiva do Campeonato Carioca, o Macaé Esporte recebeu uma ótima notícia. O Estádio Moacyrzão foi liberado para receber partidas oficiais. A Prefeitura de Macaé e a diretoria do clube atuaram em conjunto pela liberação da praça esportiva e cumpriram todas as exigências e os laudos liberatórios já foram emitidos. Os documentos do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária tem validade até junho de 2020.

O estádio passou por reformas no vestiário, que recebeu nova iluminação, ar-condicionado e toda estrutura para receber as delegações. O local está recebendo nova pintura e estará pronto para o reencontro com o torcedor. O Estádio Moarcyzão não recebe uma partida oficial desde o dia 20 de janeiro deste ano, quando foi interditado após o jogo Cabofriense e Botafogo pelo Campeonato Carioca.

A reabertura do estádio com a presença do torcedor já tem data marcada. Será no próximo dia 28, às 15h, entre Macaé Esporte e Nova Iguaçu pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Representante do clube e responsável pela liberação do estádio na parte documental junto as instituições, o diretor executivo do Macaé Esporte, Carlos Alberto Ferreira, não escondeu a satisfação pela conquista.

"Trabalhamos duro para liberar o estádio. A nossa secretária de esporte, Andréia Freitas, nos deu todo suporte, agradeço também a atenção da equipe da vigilância sanitária. Quando se trabalha com seriedade e responsabilidade a vitória se torna questão de tempo. Fizemos tudo que era possível, buscamos os laudos, cumprimos as exigências e agora é preparar a reabertura do estádio no jogo com o Nova Iguaçu. Aproveito para adiantar que a partida com o Friburguense também já está liberada. Fizemos a nossa parte, agora esperamos uma grande festa da torcida nos jogos em casa. Respeitamos os adversários, mas o Macaé vai dar a vida pela vaga na fase principal do Campeonato Carioca", disse Carlos Alberto Ferreira.

Incansável na busca pela liberação do estádio, a Secretária de Esporte da cidade, Andréia Freitas, lembrou a importância do Estádio Moacyrzão para Macaé.



"Em primeiro lugar, agradecer a todos pelo empenho em ajudar a liberar o estádio. Tenho certeza que todos caminharam de mãos dadas visando o melhor para Macaé. Sempre apoiamos os times de futebol da cidade, da região e também do estado. Claro que quem ganha também é a torcida, que apoia o time da sua cidade. Jogando em casa sempre é muito melhor, onde toda a família pode curtir a emoção de uma partida. Aproveito em nome da Prefeitura de Macaé, da secretaria de esportes para fazer um convite aos torcedores para comparecerem ao estádio nos jogos do Macaé Esporte, para passar energia positiva na seletiva. Não posso deixar de falar do futebol feminino que vem crescendo pela região, e o Moacyrzão também está aberto para elas que a cada dia conquistam seu espaço", afirmou Andréia Freitas.



O Macaé Esporte estreia no Campeonato Carioca neste domingo (22), diante do América, às 15h, no Estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos.