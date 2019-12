Macaé - O Macaé Esporte estreou com derrota na Seletiva do Campeonato Carioca. Na tarde de domingo, jogando no Estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, a equipe do Norte Fluminense foi superada pelo América, por 3 a 1. Os gols da partida foram marcados por Bruno Veiga e Daniel (2) para os donos da casa. Paulo Vitor descontou.



Apesar do revés, os jogadores do Macaé Esporte já estão pensando no próximo jogo, diante do Nova Iguaçu, domingo, no Estádio Moacyrzão, às 15h.



“Para quem pensou que o Macaé entrou no campeonato apenas para participar demonstramos contra o América que fizemos uma partida muito boa apesar do placar adverso. Vamos entrar em campo na próxima rodada motivados para encarar o Nova Iguaçu e buscar a vitória. Precisamos corrigir os erros para não repetir na sequência da competição”, disse o atacante Zambi.



O volante Júnior Santos sentiu o adutor da coxa direita e deixou o campo de jogo ainda no primeiro tempo. Ele será reavaliado esta semana pelo departamento médico para saber se terá condições de jogo na próxima rodada. Já o meia Maranhão lamentou a falha na marcação que originou os gols do América.



“Tivemos uma desatenção no início do segundo tempo aonde tomamos o gol. Temos que ter mais tranquilidade para o próximo jogo obter os três pontos. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe qualificada, pois todos os jogos serão difíceis daqui para frente. Mas vamos continuar a treinar forte esta semana para fazer um bom jogo no próximo domingo”, disse o jogador.