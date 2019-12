Macaé - Além da Parceria Público-Privada avançar com relação ao tratamento de esgoto em Macaé, por meio dela a BRK Ambiental e a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (SEMA) o projeto piloto para rega de mudas através da água de reuso (não potável). Com isso, o município promove o uso racional e eficiente da água, minimizando a possibilidade de perdas e desperdícios.



"É uma solução consciente, já que grandes volumes de água potável podem ser poupados pelo reuso da água. Ou seja, promover o uso sustentável é uma ótima alternativa para o aumento da disponibilidade desse valioso recurso para fins em que realmente há a necessidade de potabilidade", explica o diretor da BRK Ambiental, Sergio Trentini.



A água de reuso é residuária do tratamento de efluentes sanitários das estações da cidade e está dentro de padrões estabelecidos para a sua reutilização. Como tem uma qualidade inferior quando comparada à água potável, não é usada diretamente para consumo humano, mas pode ser aproveitada em diversas atividades, como limpeza de ruas, irrigações paisagísticas, lavagem de carros e equipamentos, manutenção de redes de esgoto etc.



O caminhão pipa identificado como sendo de água de reuso residuária do tratamento de esgoto está circulando pela cidade, para atender a programação da rega das mudas plantadas sob a supervisão da Coordenadoria de Arborização.



Plantio de mudas



Uma das atividades em que a água de reuso está sendo utilizada é a rega das novas mudas de espécies variadas que estão sendo plantadas na cidade. A iniciativa é da coordenadoria de Arborização e Paisagismo da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e até meados de 2020 tem por objetivo plantar mais 2,5 mil mudas, além das que já foram plantadas em áreas como entrada da Lagoa de Imboassica, na Praia do Pecado, no Lagomar, na Glória e no entorno do Shopping Plaza.



"Foram plantadas mil mudas durante este ano levando e a nossa intenção é fazer logo nas primeiras semanas de janeiro o plantio em toda Avenida Amaral Peixoto. Podemos avaliar que o nosso trabalho este ano foi positivo, no entanto, quanto mais áreas arborizadas, melhor qualidade do nosso ar", conclui a coordenadora de Arborização e Paisagismo, Alessandra Veloso.