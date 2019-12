Macaé supera o cenário da crise e reencontra o caminho dos empregos

Macaé - Com quase três mil postos de trabalho abertos neste ano, Macaé reencontra o caminho dos empregos, supera o cenário de crise, e volta a liderar o ranking regional em geração de oportunidades e transformação de vidas, além de se tornar exemplo também para as demais cidades que encaram desafios complexos de gestão e equilíbrio fiscal.

Entre janeiro e novembro deste ano, a Capital Nacional do Petróleo registrou um maior volume de admissões (37.142), em relação ao número de demissões (34.224), homologadas pelo Ministério do Trabalho, com base na mudança do perfil do mercado formal de empregos que já sente os efeitos da recuperação das atividades do petróleo, que impulsiona outros segmentos da economia local.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregado (Caged), as áreas que mais admitiram em Macaé neste ano são: Pintor de Estruturas Metálicas, Caldeireiro, Montador de Andaimes, Vendedor do Comércio e Auxiliar de escritório.

“Aos poucos, a perspectiva da cidade está mudando, reencontrando o caminho natural de Macaé, que é gerar oportunidade e proporcionar qualidade de vida. Aos poucos, voltamos a ser uma cidade mais feliz”, avalia o prefeito Dr. Aluízio dos Santos.



Cenário regional



Além de atingir a melhor média apontada pelo Caged nos últimos cinco anos, Macaé superou também, em geração de postos de trabalho, o número apurado pelas demais cidades também referências para a dinâmica produtiva da Bacia de Campos, em especial Campos dos Goytacazes (2.272), São João da Barra (2.740), Maricá (1.677), Rio das Ostras (1.548) e Niterói (50).

Assim como a questão do trabalho, Macaé se destaca na região ao cumprir todas as metas fiscais de 2019 antes de fechar o balanço orçamentário do ano. Enquanto isso, cidades como Campos e a própria Capital encaram problemas em cumprir a principal agenda de previsão de despesas: a liberação em dia dos pagamentos e do 13º salário dos servidores públicos municipais.