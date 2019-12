Técnico do Macaé Esporte segue internado e sem previsão de alta

Macaé - O técnico Mário Júnior, que se sentiu mal durante o treino do Macaé Esporte no último dia 18, segue em observação no Hospital Público Municipal (HPM) de Macaé.



Mário Júnior, de 41 anos, é diabético e sofreu uma hipoglicemia. O treinador está reagindo bem aos medicamentos e apresentou melhora significativa nas últimas horas. O comandante do Macaé Esporte segue sem previsão de alta, mas fez questão de tranquilizar os familiares e torcedores.



“Estou sendo medicado, os médicos já falaram que estou bem melhor, e eu também sinto isso. Agora é controlar o nível de açúcar para receber alta. Estou em contato com todos no clube e logo estaremos juntos novamente”, disse.



Mário Júnior está sendo acompanhado pela irmão e segue recebendo todo suporte por parte da diretoria do Macaé Esporte.



O auxiliar-técnico Carlos Tozzi segue comandando os treinamentos da equipe. O Macaé Esporte volta a campo pela Seletiva do Campeonato Carioca no próximo domingo (29), às 15h, no Estádio Moacyrzão, para enfrentar o Nova Iguaçu. Na estreia da competição, a equipe macaense foi superada pelo América, por 3 a 1.