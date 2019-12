Réveillon na praia dos Cavaleiros terá 12 minutos de queima de fogos

Macaé - A preparação para a festa de Réveillon 2020 na praia dos Cavaleiros, em Macaé, já está na reta final. Nesta sexta-feira (27), representantes de diversos órgãos da prefeitura e da Polícia Militar se reuniram na orla para definir os últimos detalhes da festa que promete ser uma das melhores dos últimos anos.



O evento irá reunir artistas locais como o DJ Tássio Duarte, os cantores Glauco Zulo, Andréa Martins e Bira Bello, que prometem contagiar a plateia. O palco será montado na areia, próximo à Rua Joaquim da Silva Murteira. Os shows terão início às 19h.



Aproximadamente 400 profissionais da prefeitura estarão atuando na orla para garantir a tranquilidade do público. Serão montados quatro postos de saúde, com um total de 12 leitos e três ambulâncias avançadas. Aproximadamente 40 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros e motoristas estarão atuando no evento. Os postos ficarão montados nas ruas Ministro Salgado Filho e Franklin Delano Roosevelt.



A novidade este ano é a instalação de um posto de acolhimento de crianças que tenham se perdido dos responsáveis. No local, também haverá distribuição de pulseiras de identificação, onde constarão os dados do menor e dos responsáveis. A unidade ficará anexa ao posto de saúde na Rua Franklin Delano Roosevelt.



Também serão montados três pontos de observação para atuação da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Ao longo do dia 31, terça-feira, um efetivo de 139 PMs e 29 viaturas estarão trabalhando na orla. Os agentes da Secretaria Adjunta de Defesa Civil irão vistoriar a montagem dos postos de saúde, barracas dos ambulantes e do palco oficial.



Quanto aos ambulantes, os mesmos ficarão concentrados na Rua Winston Churchill. Para coibir o comércio de ambulantes não cadastrados, fiscais da Coordenadoria de Posturas irão trabalhar durante o evento.



Ainda serão instalados 90 banheiros químicos que estarão distribuídos ao longo das orlas dos Cavaleiros e Pecado. Irão atuar na limpeza 30 agentes de serviços públicos.

Prefeitura irá distribuir pulseira de identificação a crianças na orla dos Cavaleiros durante festa do Réveillon - Ana Chaffin / Secom Macaé



Fogos de artifício

Uma das atrações mais esperadas na hora da contagem regressiva, o show pirotécnico, irá iluminar os céu por 12 minutos dando as boas-vindas para 2020. Este ano, serão oito toneladas de fogos, quase o dobro do ano passado, quando foram 4,2 toneladas. Os fogos serão distribuídos em três balsas grandes, que ficarão ancoradas a 400 metros da orla, entre os postos 1 e 2.



Transporte e trânsito - Ao todo, serão 80 agentes de trânsito, 15 viaturas, oito motocicletas e um reboque que estarão trabalhando nos Cavaleiros e adjacências para organizar o tráfego de veículos. Além disso, para o transporte público, serão direcionados 100 ônibus para o local da festividade, a partir das 19h. Também haverá reforço nos ônibus para a Região Serrana, com saída de 30 a 30 minutos, a partir da meia-noite, do PF1 (Rua Jandira Perlingeiro).



A partir deste sábado (28), às 6h, as ruas Franklin Roosevelt e Ministro Salgado Filho estarão fechadas para a montagem dos dois postos de saúde.



A partir das 6h do dia 31 (terça-feira) até às 6h do dia 1º de janeiro, haverá bloqueio na Avenida Atlântica, a partir da Rua Jorge Reid. O acesso às residências que se localizam entre as Ruas Jorge Reid e Val Paraíso se dará pela Avenida Nossa Senhora da Glória. Será proibido estacionar no trecho interditado. Haverá permissão de acesso para fornecedores de restaurantes e pessoas que tenham autorização da Coordenadoria de Posturas para a instalação de tendas na praia dos Cavaleiros. O horário limite de acesso será até às 18h.



A Avenida Nossa Senhora da Glória estará liberada ao trânsito de veículos, mas não será montada faixa reversível. A recomendação da Secretaria de Mobilidade Urbana é que o público opte por coletivos, táxis ou transporte por aplicativo.