Macaé Esporte vence o Nova Iguaçu, por 2 a 0, no Estádio Moacyrzão

Macaé - No retorno ao Estádio Moacyrzão em partidas oficiais desde o ano passado, o Macaé Esporte conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado (29) diante do Nova Iguaçu, pela segunda rodada da Seletiva do Campeonato Carioca. Com dois gols do atacante Matheus Babi, o Leão derrotou o time da Baixada Fluminense, por 2 a 0.



Com este resultado, tanto o Macaé quanto o Nova Iguaçu estão com três pontos na competição - Portuguesa, com seis, e América, com quatro, lideram. Na próxima rodada, a equipe do Norte Fluminense encara o Friburguense, no dia 4 de janeiro, às 15h, novamente no Estádio Moacyrzão.



Logo no início do jogo, aos 2m, Gerson cobrou escanteio da direita e Matheus Babi, de cabeça, marcou o primeiro para os donos da casa. O segundo gol saiu também logo no reinicio do segundo tempo. Em nova assistência de Gerson, o atacante Matheus Babi, deu um toque entre as pernas do goleiro adversário para colocar o Macaé Esporte em vantagem no placar.



O revés sucumbiu qualquer reação do Nova Iguaçu na partida.



Macaé Esporte - Jonathan; Luiz Eduardo, Vladimir, Maílson e Paulo Vitor; Gedeil, Wagner Carioca (Maranhão) (Luquinha), Julinho e Gerson (Kássio); Hudson e Matheus Babi. Técnico: Luciano Lamoglia.



Nova Iguaçu - Zé Carlos; Iago Soares, Raphael Neuhaus (Gilberto), Jamerson e Jeanderson; Paulo Henrique (Canela), Wellington (Dieguinho) e Gabriel Galhardo; Fabinho, Luã Lúcio e Bruno Santos. Técnico: Carlos Vitor.



Árbitro: João Ennio Sobral. Assistentes: Diego Luiz Barcelos e Raphael Carlos dos Reis



Cartões amarelos: Hudson (MAC); Paulo Henrique e Gilberto (NIG)



Público: 890 pagantes / Renda: R$ 8.740,00.