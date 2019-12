Macaé avança no acesso à coleta e ao tratamento de esgoto com obras em 2019

Macaé - Por meio da Parceria Público-Privada (PPP) estabelecida entre a Prefeitura e a BRK Ambiental, em 2019 Macaé realizou a ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto. Um investimento superior R$ 28 milhões somente na etapa deste ano das obras de saneamento que chegaram a vários bairros e que vão contribuir para a saúde, o desenvolvimento sustentável em diversas áreas, além da preservação do meio ambiente na cidade.



Iniciada em 2013, a PPP em Macaé já havia investido R$ 151 milhões em 66 quilômetros de redes e nas estações de tratamento (ETEs) do Mutum e do Centro. E no caso do Subsistema Centro, o trabalho segue para aumentar o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. São obras que vão beneficiar os bairros Centro, Imbetiba, Valentina Miranda, Praia Campista, Vale Encantado, Cancela Preta, Parque Duque de Caxias, Jardim Vitória, Jardim Santo Antônio, Nova Macaé.



Benefícios que também se estendem ao Subsistema Lagomar, estruturado pela Prefeitura, com 56 km de redes coletoras de esgoto e 14 estações elevatórias (11 no Lagomar e três no Engenho da Praia), além da Estação de Tratamento (ETE Lagomar), que tem capacidade para tratar até 40 litros de esgoto por segundo. Estrutura agora administrada pela BRK Ambiental.



Os investimentos em saneamento seguem em 2020, com valores previstos em obras que chegam a mais de R$ 90 milhões para a ampliação da rede coletora e do tratamento de esgoto na cidade, melhorando o saneamento e a qualidade de vida da população.



"Em Macaé, somados os valores, estão previstos R$ 600 milhões em investimentos para universalizar o sistema e trazer mais qualidade de vida para a população", disse Sérgio Trentini, diretor da BRK Ambiental.



Investimento em conscientização



Porém, o planejamento para o próximo ano vai além das obras, já que mesmo mantendo uma rotina preventiva contínua, muitas vezes o trabalho realizado esbarra no uso incorreto da rede coletora de esgoto. Prova disso, é número dos atendimentos a ocorrências operacionais, que somaram 11.427 mesmo antes do fechamento dos dados de 2019. E nesses trabalhos de limpeza das redes e das ligações de esgoto, os materiais mais encontrados são resíduos sólidos.



Por isso, o objetivo da Parceria Público-Privada em 2020 é também ampliar o alcance das ações sociais e de conscientização sobre saneamento, que chegaram a quase seis mil pessoas em Macaé este ano. Vale o destaque para o concurso de desenho e redação “Colorindo o Futuro”, que contou com a participação de alunos de 16 Escolas da Rede Municipal; para os programas de educação ambiental “Portas Abertas” e “Vilões do Esgoto”, voltados aos alunos do Ensino Fundamental e as palestras educativas realizadas para alunos do ensino técnico e superior.



As ações educacionais sobre o tema “saneamento” também estiveram na VI Feira das Ciências de Macaé (Fecimac) e na Feira de Ciências da UFRJ, realizadas na Cidade Universitária, com a experiência de realidade virtual “Portas Abertas 360°”, além do projeto “Nave BRK”, que levou centenas de pessoas em uma viagem no tempo para oferecer uma experiência inovadora e reforçar a importância do saneamento básico e da prática de atitudes sustentáveis. Uma outra viagem capitaneada pela ex-ginasta campeã mundial, Daiane dos Santos, levou palestras recreativas e atividades lúdicas aos estudantes da Rede Municipal. Trata-se do projeto “Gotas de Futuro”, que abordou a importância do uso racional da água e da necessidade de termos nossos esgotos coletados e tratados.