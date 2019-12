Macaé - A montagem da cobertura do Terminal Central está concluída. A Secretaria de Infraestrutura inicia, a partir de janeiro, os serviços de elétrica, acabamento de construção civil, alterações na entrada do terminal, além das mudanças de baias. No primeiro trimestre de 2020, a prefeitura dará andamento aos serviços de iluminação, sonorização, elétrica, hidráulica.



O Secretário de Infraestrutura, Célio Chapeta, informou que será invertida a entrada do terminal para o acréscimo no número de baias: serão novas quatro baias, o que vai garantir um aumento de 25% na rotatividade, que antes da obra era de 134 veículos por hora em 14 baias. Com o novo projeto, o total será de 18 e mais uma de apoio de emergência.

O novo Terminal Central garantirá que o embarque e o desembarque de passageiros sejam feitos em área coberta - João Barreto / Secom Macaé



O novo Terminal Central garantirá que o embarque e o desembarque de passageiros sejam feitos em área coberta. O ordenamento dos ambulantes também está em discussão entre a Secretaria de Infraestrutura e a Coordenadoria de Posturas. "O projeto está focado em mais conforto e segurança para os passageiros", comentou o secretário Célio Chapeta.



O secretário Adjunto de Obras, Marcelo Mussi, ressaltou que não haverá problemas de vazamento de água pluvial com a alteração do lugar das calhas: antes da obra, elas ficavam no meio do Terminal Central e agora foram deslocadas para as extremidades. O secretário lembrou que um estudo feito pela Mobilidade Urbana conseguiu ampliar o projeto.



Hoje, cerca de 60 mil pessoas - com pico de 70 mil - frequentam os terminais provisórios que substituem o Terminal Central. Segundo o projeto do terminal, um dos benefícios será a melhoria na iluminação natural durante o período diurno, com mais eficiência energética e redução do consumo, além do aperfeiçoamento da ventilação para os usuários. O novo Terminal Central garantirá que o embarque e o desembarque de passageiros sejam feitos em área coberta. O ordenamento dos ambulantes também está em discussão entre a Secretaria de Infraestrutura e a Coordenadoria de Posturas. "O projeto está focado em mais conforto e segurança para os passageiros", comentou o secretário Célio Chapeta.O secretário Adjunto de Obras, Marcelo Mussi, ressaltou que não haverá problemas de vazamento de água pluvial com a alteração do lugar das calhas: antes da obra, elas ficavam no meio do Terminal Central e agora foram deslocadas para as extremidades. O secretário lembrou que um estudo feito pela Mobilidade Urbana conseguiu ampliar o projeto.Hoje, cerca de 60 mil pessoas - com pico de 70 mil - frequentam os terminais provisórios que substituem o Terminal Central. Segundo o projeto do terminal, um dos benefícios será a melhoria na iluminação natural durante o período diurno, com mais eficiência energética e redução do consumo, além do aperfeiçoamento da ventilação para os usuários.