Decisão judicial garante realização de processo seletivo em Macaé

Macaé - A Prefeitura de Macaé informa que está mantida a realização do Processo Seletivo Simplificado (004/2019), visando a contratação de 37 profissionais para atuação no Hotel de Deus.

Cerca de três mil candidatos validaram a inscrição e realizarão a prova no próximo domingo (05), das 8h às 11h, na Cidade Universitária. Os portões de entrada serão abertos às 7h e fechados às 8h.



A publicação do gabarito está prevista para o mesmo dia, a partir das 14h. O resultado final será no dia 10 de janeiro, com início de vigência do contrato no dia 14 deste mês.



CONFIRA O NÚMERO DE VAGAS



Nutricionistas – 4 vagas



Psicólogos – 5 vagas



Fisioterapeutas – 5 vagas



Enfermeiros – 5 vagas



Fonoaudiólogos – 5 vagas



Terapeutas Ocupacionais – 5 vagas



Médicos Geriatras – 3 vagas



Assistentes Sociais – 5 vagas