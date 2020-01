Macaé Esporte anuncia promoção de ingresso para a partida com o Friburguense

Macaé - O Macaé Esporte volta a campo neste sábado (04) para enfrentar o Friburguense, às 15h, no Estádio Moacyrzão, pela terceira rodada da Seletiva do Campeonato Carioca.



Motivado pela vitória conquistada na última rodada diante do Nova Iguaçu, por 2 a 0, atuando diante do seu torcedor, a diretoria do Leão anunciou promoção de ingresso para a partida deste sábado. O bilhete será vendido por R$ 20. Mas quem seguir as redes sociais do clube (Facebook e Instagram), curtir a postagem do jogo, printar a imagem e apresentar na bilheteria, pagará a metade, e o ingresso sairá por R$ 10. O ingresso será vendido apenas no dia do jogo, a partir das 13h, nas bilheterias do Estádio Moacyrzão.



O jogo com a Friburguense marcará a estreia do técnico Mário Júnior que ficou internado por 12 dias após sofrer uma crise de hiperglicemia. O treinador recebeu alta do hospital na última terça-feira (31), e ficará pela primeira vez neste Campeonato Carioca, na beira do gramado. Em duas partidas, o Macaé Esporte soma três pontos, e em caso de vitória, pode entrar na zona de classificação para a fase principal do Cariocão 2020.