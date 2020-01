Secretaria de Ambiente resgata 235 animais em 2019

Macaé - A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Coordenadoria de Fauna e da Guarda Ambiental, resgatou no ano passado, 235 animais. Entre os animais estão capivaras, jacaré, lontra, cachorro do mato e macaco Bugio. Foram resgatadas também espécies de serpentes, como jiboia e cobra cipó e aves, entre elas, falcões e gaviões.

O coordenador do setor, Fernando Barreto, explicou que o principal objetivo é resgatar animais silvestres para devolvê-los ao ambiente natural, depois de reabilitá-los. Ele detalhou que são atendidas também denúncias sobre passarinhos presos em gaiolas.



Fernando acrescentou que no ano de 2019 foram resgatados animais em extinção como o Papagaio Chauá, Sabiá da Praia, Cachorro do Mato, Lontra, Jacaré do Papo Amarelo, Lobo Guará, Gato Maracajá e Tamanduá Mirim. Além de diversas espécies de aves, como Seriema, aves de Rapinas, como falcões e gaviões e ainda corujas de diversas espécies.



"Encontramos também uma Onça Parda Suçuarana, que havia sido atropelada na estrada da BR-101. As aves marinhas resgatadas são entregues ao Centro de Tratamento de Animais (CTA) Marinho em Macaé como Atobá, Fragata, Trinta Reis, Batuíra, Tartaruga de Couro, Tartaruga de Pente, Tartaruga Careta,Tartaruga Verde, Golfinho, Toninha", informou.



O coordenador ressaltou que todo o trabalho é feito em parceira com a Guarda Municipal Ambiental de Macaé, que tem papel fundamental no resgate dos animais. "Queremos agradecer a todos os envolvidos neste trabalho. O Centro de Tratamento Aiuká, em Rio das Ostras, para animais marinhos, é um grande colaborador que está sempre pronto para atender e reabilitar os animais que enviamos para o local. Os funcionários são atenciosos e disponíveis para os cuidados com os animais, como Cachorro do Mato, Falcão, Coruja, Gaviões, Gambá e outros", concluiu.



Caso a população queira fazer alguma denúncia, poderá entrar em contato com a Guarda Ambiental pelo número (22) 99701-9770.