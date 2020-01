Macaé Esporte se prepara visando semana decisiva no Carioca

Macaé - O Macaé Esporte iniciou no último sábado (4), na vitória diante do Friburguense por 1 a 0, uma maratona de três jogos em oito dias. A equipe que ocupa a segunda colocação da Seletiva do Campeonato Carioca com seis pontos, se prepara visando os dois jogos decisivos na competição.



O técnico Mário Júnior faz os últimos ajustes de olho nas partidas com o Americano, quarta-feira (8), às 15h, no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, e Portuguesa, sábado (11), às 15h, no Estádio Moacyrzão. A comissão técnica tem se mostrado satisfeita com a resposta dos jogadores dentro de campo, como explica o preparador físico, Jairo Corsino.



“O time vem respondendo muito bem, superando todas as expectativas, pois alguns jogadores chegaram duas semanas após o início da pré-temporada, e tenho tido muito cuidado com os jogadores acima de 35 anos. O Gedeil tem me dado uma grande resposta fisicamente. No jogo contra o Friburguense jogamos com menos um, durante 30 minutos com campo pesado, suportamos muito bem”, disse Jairo Corsino.

Preparador físico Jairo Corsino diz que o ideal é olhar para o grupo separadamente - Vanderlei Corrêa/Divulgação Macaé Esporte



O preparador físico garante que o grupo está preparado para essa sequência e exalta o planejamento montado para esse momento decisivo da competição.



“O planejamento foi feito no início, pois sabíamos que teria essa semana crucial pra nós. Nesse momento o descanso faz parte do processo, eu controlo o desgaste físico um a um através de protocolos que me dão uma resposta de risco de lesão, mas a grande verdade é que precisamos descansar pois faremos uma viagem desgastante até Cardoso Moreira, e será com certeza um jogo muito duro, após retornamos veremos o caso de cada jogador, porque no sábado já terá outra “guerra” contra portuguesa. O trabalho de força é base do meu trabalho até mesmo no pós jogo. Consigo assim diminuir ao máximo o risco de lesão. Jogadores que não vem atuando os 90 minutos a prioridade é treinarmos com muita intensidade com bola, além de ter o que chamo de pirâmide primordial do meu trabalho: força - velocidade – resistência”, afirmou Jairo Corsino.





