Só a vitória interessa ao Macaé Esporte na última rodada da Seletiva

Macaé - O Macaé Esporte até que lutou, mas sucumbiu diante do Americano na tarde de quarta-feira (8) ao ser derrotado por 1 a 0, no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, pela penúltima rodada da Seletiva do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Leão caiu para o terceiro lugar na tabela ficando de fora da zonza de classificação para a fase principal.



Na última e decisiva rodada, o Macaé encara a Portuguesa, sábado (11), às 15h, no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira. O time do Norte Fluminense está impedido de jogar no Estádio Moacyrzão devido aos estragos causados pela chuva, na última segunda-feira (6), que culminou na queda da estrutura do telhado de parte da arquibancada.



A equipe comandada pelo técnico Mário Júnior precisa vencer a Portuguesa, que já garantiu antecipadamente a sua vaga na fase principal do Carioca, e torcer por um tropeço do Americano, que joga contra o Friburguense, no mesmo dia e horário, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo.



O goleiro Jonathan falou da preparação da equipe para o duelo importante de sábado: “Sabemos da dificuldade que será esse jogo, estamos numa crescente na competição e vamos corrigir alguns detalhes para chegarmos prontos para dar o nosso melhor. Temos que trabalhar bem o nosso emocional, a nossa concentração para conquistarmos essa vitória”, disse.



O Macaé Esporte precisa vencer e torcer por um resultado favorável do Friburguense para buscar o seu objetivo. Perguntado se dá para entrar em campo pensando apenas no seu jogo, o arqueiro macaense comentou:



“Vamos pensar só no nosso jogo, buscar primeiro a vitória e deixar os outros resultados para o final do jogo. De nada vai adiantar se acontecer o resultado que precisamos mais não conquistarmos a vitória. Então temos que manter o foco os 90 minutos no nosso jogo e deixar para o final que se Deus quiser, vamos atingir o nosso objetivo”, frisou Jonathan.



O camisa 1 do Macaé fez uma convocação para a torcida ir apoiar o time. “Queria convocar a torcida para está nos apoiando mais uma vez, infelizmente por forças da natureza perdemos o nosso estádio mais assim como foi contra o Americano esperamos contar com o apoio de vocês. Precisamos de todos em uma mesma corrente positiva para alcançarmos o nosso objetivo. Conto com a presença de todos os torcedores do Macaé para fazer um verdadeiro caldeirão lá no sábado, em Cardoso Moreira”, finalizou Jonathan.