Faetec abre 440 vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos em Macaé

Macaé - O ano começou e a busca pelo sonhado trabalho não pode faltar. A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), entidade vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abriu nesta quinta-feira (9), as inscrições gratuitas para o processo seletivo para vários cursos de qualificação profissional em todo o Estado do Rio de Janeiro. Em Macaé, estão sendo disponibilizados 440 vagas para o primeiro semestre 2020.“Queremos garantir o amplo acesso aos cursos profissionalizantes da Rede, facilitando a garantia de melhores chances de emprego para toda a população fluminense”, destacou o presidente da Faetec, Romulo Massacesi.As oportunidades são para Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (20 vagas), Empreendedorismo com Propósito (20 vagas), Espanhol Básico I (120 vagas), Excel Avançado com VBA (20 vagas), Informática – Ambiente Windows II (20 vagas), Inglês Básico II (40 vagas), Inglês para iniciantes (100 vagas) e Operador de Computador (100 vagas).O candidato deve se inscrever, somente por meio do site da Faetec ( www.faetec.rj.gov.br ), até o dia 26 de janeiro. Os cursos têm duração entre 10 e 20 semanas.Para se candidatar aos cursos profissionalizantes, é preciso ter a idade mínima entre 14 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada curso. A escolaridade também varia, de acordo com a qualificação escolhida. O sorteio público das vagas será realizado no dia 27 de janeiro, e a listagem completa será publicada no site da instituição. O período de matrícula para os candidatos sorteados será entre os dias 28 a 31 de janeiro. As aulas começam no dia 10 de fevereiro (segunda-feira).A Faetec Macaé fica situada na Avenida Aloisio da Silva Gomes, 975, bairro Granja dos Cavaleiros (próximo a Cidade Universitária).