Presidente do Macaé cogita levar jogo contra o Flamengo para Bacaxá

Macaé - Classificado para a fase principal do Campeonato Carioca, o Macaé Esporte tem estreia marcada para o próximo sábado (18), diante do Flamengo, às 16 horas. Sem poder contar com Estádio Moacyrzão, interditado devido aos estragos causados pela chuva no início deste mês, a diretoria busca um palco que possa privilegiar o torcedor que abraçou o clube na campanha da Seletiva.



O Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, que pertence ao Boavista, aparece como opção viável, pela proximidade com Macaé.



O Elcyr Resende tem capacidade para seis mil torcedores e já recebeu os quatro grandes do futebol carioca. O presidente Teodomiro Bittencourt, o Mirinho, falou sobre a possibilidade de mandar o jogo de estreia no Carioca próximo de casa.



“É um estádio que me agrada bastante. Tem boa estrutura e pode receber bem o Macaé e o Flamengo. Estamos pensando no melhor para os nossos torcedores, e é sim uma opção”, disse Mirinho.



Macaé Esporte se classificou para a fase principal do Campeonato Carioca, após ficar em segundo lugar na Seletiva. O Leão está no Grupo B ao lado de Vasco, Fluminense, Volta Redonda, Resende e Madureira.