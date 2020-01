Macaé Esporte volta ao Maracanã após 9 anos

Macaé - A diretoria do Macaé Esporte confirmou a estreia no Campeonato Carioca, com o Flamengo para o Maracanã, sábado (18), às 16 horas. O Leão não atua no estádio desde 2011. Nas últimas oportunidades como mandante diante dos quatro grandes do Rio, o Macaé jogou no Estádio Moacyrzão.



Com o estádio interditado, o clube precisou buscar uma nova praça. O presidente Teodomiro Bittencourt, o Mirinho, foi o responsável pela negociação. O Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, chegou a surgir como opção. Mas após reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro(FERJ), o Maracanã foi definido como palco da partida.



“O Macaé merece um grande estádio. E como o Moacyrzão não pode ser utilizado, o Maracanã é a melhor opção. O Macaé Esporte está voltando para onde jamais deveria ter saído. Quero agradecer a parceria do Flamengo, o apoio da federação e agora é trabalhar para fazer um grande jogo no sábado”, disse o presidente.



O elenco do Macaé realiza nova atividade na tarde desta terça-feira (14), no CEPE, visando a estreia a fase principal do Campeonato Carioca.