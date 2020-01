Macaé Esporte contrata meio-campo Vico

Macaé - O Macaé Esporte segue se reforçando para a disputa do Campeonato Carioca. O time do Norte Fluminense anunciou na tarde de terça-feira (14), contratação do meio-campo Vico.



O jogador de 22, pertence ao Serra Macaense e chega por empréstimo. Vico é cria das categorias de base do Grêmio, onde atuou por oito anos. No Rio De Janeiro, além do Serra, ele defendeu o Madureira. Acostumado com a cidade, o jogador se mostra empolgado com a possibilidade de atuar pelo Leão.



“Pra mim é uma satisfação muito grande defender o Macaé Esporte. Conheço a cidade, e sei o quanto o futebol é importante para Macaé. Estou acostumado com o futebol carioca, a competição costuma ser pegada”, disse Vico.



Bem fisicamente, o jogador já está treinando com o grupo do Macaé Esporte. Vico já está inscrito na competição e vive a expectativa pela estreia na Taça Guanabara.



“A gente sabe que a competição é muito forte, as equipes se preparam muito bem, mas acredito que o Macaé tenha tudo para brigar por coisas boas. Pude perceber que o nosso grupo é muito bom, estou chegando para somar e pronto para ajudar na estreia diante do Flamengo”, afirmou.



O Macaé Esporte estreia no Campeonato Carioca no sábado (18), às 16h, diante do Flamengo no Maracanã.