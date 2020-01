"Macaé na palma da mão": cidade se expande através da tecnologia

Macaé - Do conhecimento a inovação, Macaé está próxima de alcançar um novo patamar, ao aplicar a tecnologia desenvolvida através de incentivo da prefeitura, em um projeto que envolve também a sensibilidade de conhecer a rotina da população e o interesse de estimular diferentes segmentos da economia. E essa mistura será capaz de aproximar a cidade ainda mais das pessoas, e não apenas as que residem na Capital Nacional do Petróleo.

Diante da nova perspectiva criada pelo turismo, representada pelo índice crescente da taxa de ocupação da rede hoteleira, pelo movimento registrado nos bares e restaurantes e na disputa por espaços nas areias das principais praias do litoral Sul da cidade durante esse verão, o município se prepara para utilizar o alcance da rede virtual, como forma de apresentar seus atrativos, despertando o interesse de pessoas que aproveitam esta época do ano para viajar.

A ideia, discutida nesta semana pelas secretarias municipais de Turismo, Ciência e Tecnologia e de Relações Institucionais, é a criação do projeto “Macaé na palma da mão”, uma ferramenta digital capaz de apresentar indicadores referentes a serviços e informações sobre rotas e acessos a pontos turísticos da cidade, já frequentados por famílias de diversas partes do Estado e até do país.

A iniciativa terá a supervisão da coordenação do programa Start Up Macaé, criado pelo governo municipal, cuja excelência em desenvolvimento de propostas de inovação já chama a atenção de investidores, públicos e privados, de diferentes parte do país e do mundo.

“Existem ferramentas digitais capazes de facilitar o acesso da população a serviços prestados pela prefeitura, uma forma de facilitar o atendimento e também de tornar essa assistência mais dinâmica. Propostas de inovação trazem, para o nosso dia a dia, soluções eficientes que geram qualidade de vida”, disse Carlos Eduardo Silva, secretário de Ciência e Tecnologia.

Na visão do turismo, facilitar o acesso a informações sobre a localização, condições de balneabilidade das praias, opções de hospedagem e alimentação, além de informações sobre indicadores econômicos da cidade, ajudam a posicionar Macaé na rotina dos principais destinos turísticos do Estado.



"Um aplicativo é a ferramenta mais ágil e moderna de se garantir hoje a inclusão de Macaé na rota turística. Esse sistema permite apresentar os nossos atrativos que já fidelizam quem nos visita pela primeira vez. Sem dúvidas, a cidade só tem a ganhar com esse projeto”, avalia o Leonardo Anderson da Silva.

Para o governo, estabelecer Macaé como um novo point de visitação regional é garantir, não apenas a diversificação econômica, mas estabelecer uma vertente capaz de manter postos de trabalho, criar novas oportunidades, estimular o empreendedorismo e abrir mercados ainda não explorados.



“Macaé possui o privilégio de manter um dos mais favoráveis ambientes de negócios do Estado, capaz de estimular diversos segmentos. O turismo hoje está em evidência, não apenas por conta do verão, mas por todo o esforço das instituições que lutam pelo setor em estabelecer um novo caminho. A nossa proposta é fortalecer essa iniciativa, facilitando o acesso da população a esse novo mercado”, afirmou Leonardo Gomes, secretário de Relações Institucionais.