Associação Comercial avalia incentivos para o comércio em reunião da Facerj

Macaé - Incentivos que possam auxiliar o crescimento do comércio, como novas linhas de crédito, utilização da tecnologia como estímulo de vendas e de consumo, feiras regionais e planejamentos que facilitam redução de preços e facilidade no pagamento, foram debatidas pela Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), na reunião da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (Facerj), realizada nesta quarta-feira (15).



Integrante do quadro das 17 Associações municipais que compõem a vice-presidência da Federação, a ACIM destacou no encontro a necessidade de integrar também o empreendedorismo como uma forte vertente do setor varejista, um pilar econômico importante para o desenvolvimento das cidades do interior do Estado, representado por iniciativas como o artesanato, produção de orgânicos, entre outras atividades.



“Há uma mudança no comportamento do consumidor, baseada nas ofertas e transição do perfil do comércio brasileiro. Isso representa também a necessidade de modernização do setor, através da atualização dos empresários com o incentivo das nossas Associações”, avalia o presidente da ACIM, Francisco Navega.



O fortalecimento da parceria junto as demais instituições que também lutam pelo fortalecimento da economia regional, como Sebrae, foi destacado no encontro que marcou também a certificação da posse do novo presidente da Facerj, Jesus Mendes Costa, e dos demais integrantes da presidência e diretoria da Federação.